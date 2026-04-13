Yamal gelassen vor CL-Rückspiel: „Mag solche Momente“

SID 13.04.2026 • 18:46 Uhr Der 18 Jahre alte Jungstar rechnet Barca gute Chancen aus, trotz der Hypothek aus dem Hinspiel in Madrid ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.

Jungstar Lamine Yamal vom FC Barcelona will von einer außergewöhnlichen Drucksituation im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League nichts wissen. „Der Schlüssel morgen ist, dass wir nicht glauben sollten, dass die Wende eine Art Wunder wäre“, sagte der 18-Jährige auf der Pressekonferenz zum spanischen Duell mit Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Nach dem bitteren 0:2 im Hinspiel im eigenen Stadion sei es noch nicht vorbei, versicherte Yamal. „Barca verfolgt die Champions League seit vielen Jahren mit großer Sehnsucht und dem starken Wunsch, die nächste Runde zu erreichen“, hob Yamal den Stellenwert eines noch möglichen „Comebacks“ hervor. Zuletzt stand Barca 2015 im Finale der Königsklasse und gewann 3:1 gegen Juventus.

In Abwesenheit des verletzten Raphinha ruhen die Hoffnungen auf dem Flügelstürmer. „Ich mag solche Momente, denn da zeigen echte Spieler, was sie können“, sagte Yamal, auch wenn er nicht glaube, „dass alles von mir abhängt“.