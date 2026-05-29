Mikel Arteta hat die Spieler des FC Arsenal nochmal mit Nachdruck auf die historische Chance im Champions-League-Finale am Samstag (18.00 Uhr/DAZN und ZDF) gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain eingeschworen. „Wir haben die Gelegenheit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Klubs zu schreiben“, sagte der Teammanager am Freitag: „Es ist die Chance, den Moment zu ergreifen. Wir sind zum zweiten Mal in diesem Finale.“
Arteta will mit Arsenal „ein neues Kapitel schreiben“
Beim Endspiel 2006 unterlagen die Londoner dem FC Barcelona, diesmal soll es besser laufen. Dafür „müssen wir mit einer solchen Klarheit, viel Mut und einem unermüdlichen Siegeswillen spielen“, forderte Arteta: „Wenn wir diese drei Aspekte mitbringen, bin ich sicher, dass wir dem Sieg sehr nahe sein werden.“
Arsenal hatte mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz in dieser Saison erstmals seit 22 Jahren den Meistertitel in England geholt. „Wir haben eine Trophäe, und jetzt wollen wir die nächste“, sagte Arteta.
Auf dem Weg ins Finale der Champions League hat Arsenal keine Niederlage und nur sechs Gegentore kassiert. Nun soll die Krönung folgen. „Wir sind hier, weil wir uns das Recht dazu erkämpft haben – durch die Art und Weise, wie wir in diesem Wettbewerb aufgetreten sind“, sagte der spanische Coach: „Morgen, auf dem Platz, müssen wir uns nun das Recht erkämpfen, die Trophäe zu gewinnen.“