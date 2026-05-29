Arteta will mit Arsenal „ein neues Kapitel schreiben“

SID 29.05.2026 • 20:34 Uhr Im Finale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain haben die Londoner eine große Gelegenheit.

Mikel Arteta hat die Spieler des FC Arsenal nochmal mit Nachdruck auf die historische Chance im Champions-League-Finale am Samstag (18.00 Uhr/DAZN und ZDF) gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain eingeschworen. „Wir haben die Gelegenheit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Klubs zu schreiben“, sagte der Teammanager am Freitag: „Es ist die Chance, den Moment zu ergreifen. Wir sind zum zweiten Mal in diesem Finale.“

Beim Endspiel 2006 unterlagen die Londoner dem FC Barcelona, diesmal soll es besser laufen. Dafür „müssen wir mit einer solchen Klarheit, viel Mut und einem unermüdlichen Siegeswillen spielen“, forderte Arteta: „Wenn wir diese drei Aspekte mitbringen, bin ich sicher, dass wir dem Sieg sehr nahe sein werden.“

Arsenal hatte mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz in dieser Saison erstmals seit 22 Jahren den Meistertitel in England geholt. „Wir haben eine Trophäe, und jetzt wollen wir die nächste“, sagte Arteta.