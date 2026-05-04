Bayern gegen PSG mit neuem Heimtrikot

SID 04.05.2026 • 09:31 Uhr Der deutsche Rekordmeister zeigt am Mittwoch seine Shirts für die Saison 2026/27.

Große Bühne für den neuen Stoff: Der FC Bayern feiert in seinem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain eine Trikot-Premiere. Superstar Harry Kane und Co. werden gegen PSG erstmals im Heimdress der Saison 2026/27 auflaufen.

Die Bayern sehen ihre „Helden“ in den neuen Shirts „bereit für eine dieser Nächte, die bleiben“, wie es in einer Vereinsmitteilung hieß. Das Dress stehe für alles, „was den Klub ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente.“

Eine Besonderheit kommt noch hinzu: Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft „besonders zu würdigen“, gibt es erstmals „den legendären Kakadu“ als sogenanntes Brustbadge – „ein Symbol mit besonderer Bedeutung“ für die Mannschaft, wie es hieß.