"Beschissene Meinung": PSG-Trainer Enrique watscht Kritiker ab

Philipp Heinemann 01.05.2026 • 13:58 Uhr Luis Enrique und PSG kassierten nach dem Tor-Irrsinn gegen den FC Bayern nicht nur Lob - nun weist der Coach seine Kritiker in die Schranken.

Luis Enrique kann mit der Kritik am verrückten Sieg seines Teams gegen den FC Bayern nichts anfangen – im Gegenteil. Der Trainer von Paris Saint-Germain reagierte geradezu verärgert, als er sich gezwungen sah, den 5:4-Triumph im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zu verteidigen.

„Es ist wie im Leben: Meinungen gibt es überall. Ich finde, es ist nicht wichtig, alle Meinungen zu respektieren, denn wenn es eine beschissene Meinung ist, muss man sie nicht respektieren“, befand der spanische Coach auf einer Pressekonferenz.

PSG und die Bayern hatten sich ein Neun-Tore-Spektakel geliefert, nicht alle Reaktionen fielen positiv aus. Während viele Beobachter von einem der besten Spiele in der Königsklasse sprachen, bemängelten andere die löchrigen Abwehrreihen auf beiden Seiten. Unter den Kritikern waren auch große Namen wie Clarence Seedorf und Wayne Rooney.

Enrique und Kompany denken gar nicht an eine Abkehr

„Es gibt Leute, die Fußball so mögen, wie er gespielt wurde. Das ist die Mehrheit, und ich gehöre dazu. Aber manche Leute mögen das nicht“, sagte Enrique: „Ich denke, wir haben gezeigt, dass die Mehrheit das Spiel genossen hat, und das ist das Wichtigste.“

Der Coach selbst hatte unmittelbar nach dem Spiel von der besten Partie seiner Trainerkarriere gesprochen: „Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel.“

Eine Abkehr von der offensiven Spielweise ist auch im Rückspiel nicht zu erwarten. „Mindestens drei“ Tore werde es brauchen, um den Einzug ins Finale klarzumachen, hatte er schon kurz nach dem Match vorgerechnet.