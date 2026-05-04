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Gegen PSG: Besondere Trikot-Premiere bei Bayern

Besondere Trikot-Premiere bei Bayern

Beim Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG präsentiert der FC Bayern sein neues Heimtrikot - mit einem besonderen Detail.
Der FC Bayern hat sein neues Heimtrikot für die kommende Saison präsentiert. Schon in der Champions League gegen PSG feiert das Jersey seine Premiere.
Franziska Wendler
Beim Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG präsentiert der FC Bayern sein neues Heimtrikot - mit einem besonderen Detail.

Besondere Premiere beim FC Bayern. Am Mittwoch steigt in der Münchner Allianz Arena das entscheidende Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Auf der großen Fußball-Bühne feiert dann auch das neue Heimtrikot der Münchner für die Saison 2026/27 Premiere.

„Unter Flutlicht, vor den eigenen Fans und mit dem Endspiel in Europas Königsklasse vor Augen läuft der Deutsche Meister erstmals im neuen Look auf – bereit für eine dieser Nächte, die bleiben“, schreibt der Rekordmeister in seiner entsprechenden Mitteilung.

Das neue adidas-Jersey ist in den klassischen Farben Weiß und Rot gehalten, mit länglichen Streifen in Dunkelrot als Hingucker.

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Kakadu als besonderes Highlight

„Das Team um Joshua KimmichMichael Olise und Harry Kane trägt in diesem besonderen Spiel ein Trikot, das für alles steht, was den Club ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität“, so die Münchner weiter.

Übrigens: Um die diesjährige Meisterschaft zu feiern, gibt es für die Fans ein besonderes Highlight – den inzwischen berühmt gewordenen Kakadu als Brustbadge, der gegen Aufpreis ausgewählt werden kann.

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