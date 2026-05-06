Champions League: Atlético-Aus lässt die Bundesliga hoffen

Maximilian Huber 06.05.2026 • 09:59 Uhr Der FC Arsenal schaltet Atlético Madrid aus und zieht ins Finale der Champions League ein. Das Aus der Spanier lässt die Bundesliga auf einen fünften Champions-League-Platz hoffen.

Zum ersten Mal seit 2006 steht der FC Arsenal wieder im Endspiel der UEFA Champions League. Die Gunners setzten sich am Dienstagabend mit 1:0 (1:0) gegen Atlético Madrid durch und kämpfen am 30. Mai in Budapest um den Titel.

Das Aus der Madrilenen ist auch für den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim eine gute Nachricht. Durch das Ausscheiden des spanischen Klubs steigen die Chancen, dass der fünfte Tabellenplatz der Bundesliga für eine Teilnahme an der Königsklasse 2026/27 reichen wird.

Atlético-Aus schürt deutsche Hoffnungen

Nach dem Aus Atléticos beträgt der Rückstand der Bundesliga auf Spanien zwar weiterhin 0,567 Punkte, mit dem FC Bayern und dem SC Freiburg können aber noch zwei deutsche Teams wichtige Punkte im Duell mit den Iberern sammeln. Für Spanien ist einzig Rayo Vallecano noch in der Conference League unterwegs.

Grundsätzlich gilt: Ein Sieg im internationalen Wettbewerb bringt der Nation zwei Punkte, ein Unentschieden bringt einen Punkt. Dabei ist ein deutscher Sieg immer ein wenig mehr wert als ein spanischer Sieg, da die gesammelten Punkte durch die Anzahl aller Teams eines Landes geteilt werden, die zu Beginn der Saison im Europapokal an den Start gegangen waren. Im Fall Deutschlands sind das sieben Mannschaften, für Spanien starteten acht Teams. Ein Punkt ist für die Bundesliga 0,142 Punkte wert, für die spanischen Vertreter nur 0,125.

Auch ein Weiterkommen ins Finale wird mit Bonuspunkten belohnt: So würde der FC Bayern für einen Finaleinzug 1,5 Punkte bekommen, der SC Freiburg in der Europa League bekäme einen zusätzlichen Punkt und Rayo Vallecano würde in der Conference League 0,5 Punkte dazubekommen.

Bayern-Weiterkommen alleine reicht nicht aus

Sollte sich der FC Bayern am Mittwochabend gegen PSG durchsetzen und ins Finale einziehen, würde Deutschland 3,5 Punkte (zwei Punkte für den Sieg und 1,5 Punkte für den Finaleinzug) sammeln. Dann würden die 3,5 Punkte durch sieben geteilt werden, weshalb Deutschland 0,5 Punkte auf Spanien gutmachen würde. Ein Weiterkommen des FCB reicht also noch nicht ganz aus, um an Spanien vorbeizuziehen.

Sollte aber auch der SC Freiburg ins Endspiel kommen und Rayo Vallecano im Halbfinale an Straßburg scheitern, hätte sich Deutschland auf Platz zwei im UEFA-Ranking vorgearbeitet. In diesem Falle wäre die Entscheidung schon am Donnerstagabend pro Deutschland gefallen, da kein spanisches Team mehr übrig wäre.

Generell gilt: Deutschland kann mit dem FC Bayern und dem SC Freiburg noch insgesamt 10,5 Punkte (umgerechnet 1,5 Punkte) sammeln, Spanien wiederum nur noch 4,5 Punkte (umgerechnet 0,563). Ein Weiterkommen des FC Bayern am Mittwochabend wäre für die Hoffnungen der Bundesliga sehr wichtig.

Enges Rennen zwischen Deutschland und Spanien

Sogar ein Ausscheiden des FC Bayern und des SC Freiburg im Halbfinale könnte unter Umständen noch für Platz zwei im UEFA-Ranking reichen. Wenn sowohl Bayern als auch Freiburg ihre Rückspiele mit einem Tor Vorsprung gewinnen und jeweils im Elfmeterschießen ausscheiden würden, würde Deutschland vier Punkte bekommen und 0,571 Punkte (vier Punkte geteilt durch die sieben startenden Teilnehmer) sammeln. Das würde ganz knapp reichen, um an Spanien vorbeizuziehen, sollte Vallecano in Straßburg verlieren und ausscheiden.