Champions League: Bayern sorgen für Streaming-Rekord

SID 07.05.2026 • 11:10 Uhr Der Halbfinale der Champions League des FC Bayern begeistert. Knapp 2,3 Millionen Fans schauen den Halbfinal-Kracher beim Streamingdienst.

Für den FC Bayern war es das bittere Ende aller Triple-Träume, für DAZN ein riesiger Erfolg: Der Streaminganbieter hat beim Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen den Münchnern und Titelverteidiger Paris Saint-Germain (1:1) am Mittwochabend seine Rekordserie in der Königsklasse fortgesetzt.

Die Nettoreichweite von knapp 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland bedeutete einen Bestwert für DAZN. Das vermeldete das Unternehmen am Donnerstag unter Berufung auf interne Daten und eigene Berechnungen. Bereits das Rückspiel der Bayern im Viertelfinale gegen Real Madrid (4:3) hatte die Marke von zwei Millionen Fans klar übertroffen.

Champions League: Auch Bayern-Hinspiel war ein großer Erfolg

Auch Konkurrent Prime Video hatte mit dem Duell zwischen den Münchnern und PSG einen großen Erfolg gefeiert. Das spektakuläre Hinspiel, das der Titelverteidiger mit 5:4 für sich entschieden hatte, verfolgten dort in der vergangenen Woche mehr als fünf Millionen Haushalte – so viele wie noch nie bei einem Sport-Event auf der Plattform.