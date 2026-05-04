Champions League: FC Bayern durchkreuzt PSG-Pläne

Maximilian Huber 04.05.2026 • 21:50 Uhr Für gewöhnlich bezieht der FC Bayern vor Heimspielen ein Tageshotel in Unterschleißheim. Daran wird sich auch vor dem Duell mit PSG nichts ändern – was die Pariser wohl ärgern dürfte.

Vor dem mit Hochspannung erwarteten Duell mit Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER) wird der FC Bayern sein Tageshotel traditionell im Münchner Vorort Unterschleißheim beziehen – und macht dem französischen Topklub damit einen Strich durch die Rechnung.

Für gewöhnlich nächtigt der FC Bayern vor seinen Heimspielen im Vier-Sterne-Hotel „Infinity“ in Unterschleißheim und wird vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen PSG auch nicht von seiner Routine abweichen.

„Das ist unsere Stadt! Wir sind im Infinity“, sagte FCB-Cheftrainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag. Sportdirektor Christoph Freund bekräftigte: „Wir geben unser Heimhotel nicht her. Das ist unser Heimspiel und unsere Stadt!“

PSG hat gute Erinnerungen

Einem Bericht der französischen Tageszeitung L’Équipe zufolge hätte PSG gerne das Luxushotel „Infinity“ bezogen. Der Grund: Paris hatte im vergangenen Jahr rund um das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (5:0) bereits in der Unterkunft in Unterschleißheim residiert.

Das Hotel liegt nur rund 20 Kilometer von der Münchner Allianz Arena entfernt und ist ideal für die Anreise zum Stadion. Diesen Vorteil lässt sich der FC Bayern nicht nehmen, Paris weicht laut übereinstimmenden Medienberichten ins Hotel „Andaz“ am Schwabinger Tor aus.

Auch das 5-Sterne-Hotel, in dem unter anderem Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft vergangenes Jahr für das Nations-League-Final-Four genächtigt hatten, ist an die Allianz Arena gut angebunden.