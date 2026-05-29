Champions-League-Finale: PSG schafft Kader-Klarheit

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Finale auf Weltfußballer Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi zählen. Beide stehen im Kader der Franzosen für das Endspiel am Samstag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) in Budapest gegen den FC Arsenal.
PSG schafft Kader-Klarheit
Gute Nachricht für Paris Saint-Germain: Trainer Luis Enrique kann im Finale der Champions League gegen den FC Arsenal aus dem Vollen schöpfen.
Im Finale dabei: Ousmane Dembélé
© AFP/SID/FRANCK FIFE
Der französische Starstürmer Dembélé hatte sich im letzten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC am 17. Mai eine Wadenverletzung zugezogen, war am vergangenen Dienstag aber ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
PSG-Coach kann auf alle Stars setzen
Der marokkanische Außenverteidiger Hakimi hat eine Oberschenkelverletzung auskuriert, die er in der Königsklasse am 28. April im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern München erlitten hatte.
Nach der Rückkehr der beiden Leistungsträger kann Trainer Luis Enrique im letzten Saisonspiel aus dem Vollen schöpfen.