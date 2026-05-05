Champions League heute: Arsenal - Atlético LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.05.2026 • 18:00 Uhr Der FC Arsenal empfängt heute Atlético Madrid. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Emirates Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Beim FC Arsenal hat Teammanager Mikel Arteta die erhoffte Entwarnung erhalten: Kai Havertz steht nach überstandener Muskelverletzung wieder im Kader und könnte in der Champions League gegen Atlético Madrid (Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) von Beginn an auflaufen. Ebenfalls zurück ist Kapitän Martin Ödegaard, der dem Spielaufbau der Gunners im Emirates Stadium neue Impulse verleihen soll.

Bei den Gästen entscheidet sich erst kurz vor Anpfiff, ob die zuletzt angeschlagenen Angreifer Julián Álvarez und Alexander Sörloth einsatzfähig sind. Atlético-Coach Diego Simeone betonte, er werde „morgen entscheiden“, wie viele Minuten sein Sturmduo bekommen kann – von der Startelf bis zum Joker-Einsatz ist alles möglich.

Arsenal – Atlético LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Arsenal ist in dieser Champions-League-Saison gegen Atlético weiterhin ungeschlagen: Dem 4:0-Kantersieg im Oktober folgte ein 1:1 im Hinspiel in Madrid. Insgesamt haben die Londoner ihre letzten acht Partien gegen spanische Teams in der Königsklasse nicht verloren (sieben Siege, ein Remis).

Atlético reist dagegen mit einer Negativserie auf die Insel – sechs der vergangenen sieben Auswärtsspiele bei englischen Klubs gingen verloren, darunter die höchste Niederlage der laufenden Spielzeit im Emirates Stadium. Bleibt Arteta heute erneut unbesiegt, wäre er erst der dritte Trainer nach Carlo Ancelotti und Maurizio Sarri, der seine ersten drei Champions-League-Duelle mit Simeone ohne Niederlage übersteht.

Schlüsselspieler: Rice, Gyökeres, Álvarez & Raya im Fokus

Declan Rice führte im Hinspiel sämtliche Pass-Statistiken an – darunter 83 erfolgreiche Zuspiele, zwölf linienbrechende Pässe und zwölf vertikale Ballführungen. In der Offensive könnte Viktor Gyökeres Historisches schaffen: Trifft der Schwede erneut, wäre er der dritte Spieler, der für ein Premier-League-Team in beiden Halbfinalpartien einer Champions-League-Saison einnetzt.

Auf der Gegenseite besitzt Julián Álvarez mit 34 Scorerpunkten in 2.710 Königsklassen-Minuten (Quote: alle 80 Minuten) die zweitbeste Ausbeute hinter Erling Haaland; außerdem führt der Argentinier die Statistik der intensiven Pressingaktionen (899) an. Im Arsenal-Tor steht David Raya, der seit Beginn der letzten Saison in der Champions League mit seinen Paraden fast zehn Gegentreffer mehr verhinderte, als das Expected-Goals-Modell prognostizierte – Bestwert im gesamten Wettbewerb.

Wird FC Arsenal gegen Atlético Madrid heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird ARS gegen ATM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Amazon Prime Video verfolgt werden.

Champions League: FC Arsenal gegen Atlético Madrid im Liveticker bei SPORT1 verfolgen