Champions League heute live: FC Bayern - PSG LIVE im TV, Stream & Liveticker - Packt der FCB das Finale?

SPORT1 06.05.2026 • 18:00 Uhr Der FC Bayern München empfängt im Halbfinale der Champions League heute PSG zum Rückspiel. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern empfängt am Mittwochabend Paris Saint-Germain zum zweiten Halbfinal-Duell um den Einzug ins Champions-League-Finale (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das spektakuläre 4:5 im Hinspiel war das torreichste Halbfinale seit 1959/60.

In der Allianz Arena – laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen „schwer zu stürmen“ – setzt Trainer Vincent Kompany auf die lautstarke Unterstützung der Fans in Rot. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter João Pinheiro. An den Seitenlinien treffen mit Kompany und PSG-Coach Luis Enrique zwei frühere Weltklassespieler aufeinander.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie FC Bayern – PSG im TV, Livestream, Ticker

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Harry Kane hat in dieser Champions-League-Saison bereits 13 Treffer erzielt und liegt nur zwei Tore hinter dem Vereinsrekord von Jürgen Klinsmann und Robert Lewandowski (je 15). Im Hinspiel registrierten die Münchner 40 Läufe ohne Ball in die Tiefe – Saisonbestwert des Teams; allein Aleksander Pavlovic brachte es auf elf solcher Sprints.

Gemeinsam mit Joshua Kimmich schlug Pavlovic 24 linienbrechende Pässe und übertrumpfte damit die komplette Pariser Mittelfeldreihe. Die Mannschaft läuft heute erstmals im neuen rot-weißen Heimtrikot 2026/27 auf.

Paris Saint-Germain: Kvaratskhelia bricht Vereinsrekord

Bei den Franzosen glänzt Khvicha Kvaratskhelia mit zehn Toren und fünf Assists – kein PSG-Spieler war in einer Königsklassen-Saison an mehr Treffern beteiligt. Der Georgier traf in sechs aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen; diese Serie gelang zuvor nur drei Akteuren in der CL-Historie.

Nachwuchsstar Désiré Doué steuerte sieben Tore und sechs Vorlagen in der K.o.-Phase bei – vor seinem 21. Geburtstag unerreicht. Trotz der Offensivpower blieb PSG in sieben Champions-League-Auswärtsspielen beim FC Bayern fünfmal ohne Punktgewinn und musste wegen Bayerns Reservierung des Hotels „Infinity“ auf das Münchner „Andaz“ ausweichen.

Wird FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen PSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

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