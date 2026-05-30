FC Bayern: Kleiner Trost für Kane

SID 30.05.2026 • 21:28 Uhr Harry Kane holt sich die Krone des Champions-League-Topscorers.

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane ist der beste Scorer der abgelaufenen Champions-League-Saison. Der FCB-Torjäger kam bis zum Aus des deutschen Rekordmeisters im Halbfinale auf 18 Torbeteiligungen, dabei traf Kane 14 Mal selbst und legte zudem vier Treffer auf.

Dahinter folgen Khvicha Kvaratskhelia (17) vom Sieger Paris Saint-Germain sowie Kylian Mbappé von Real Madrid (16).

Mit Michael Olise (13) und Luis Díaz (12) sind zwei weitere Bayern-Profis unter den zehn erfolgreichsten Scorern der Königsklasse.

In der Torjägerstatistik liegt Mbappé wiederum vor Kane, in elf Spielen schoss der Franzose 15 Tore – und damit eins mehr als Kane in 13 Spielen.