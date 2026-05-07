Champions League: Kane lässt die Bundesliga noch hoffen

SID 07.05.2026 • 05:53 Uhr Der FC Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden. Nun ruhen die Hoffnungen im Kampf um einen zusätzlichen Königsklassen-Startplatz auf dem SC Freiburg.

Der späte Treffer von Harry Kane gegen Paris Saint-Germain (1:1) könnte zumindest für die Bundesliga noch wichtig werden.

Zwar sind die Chancen auf einen weiteren Champions-League-Startplatz für die deutsche Eliteklasse durch das Halbfinal-Aus von Bayern München gesunken, doch da der SC Freiburg am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) noch um den Einzug ins Finale der Europa League kämpft, bleibt das Rennen im Ranking der Europäischen Fußball-Union (UEFA) offen.

Champions-League-Startplatz: Freiburg muss weiterkommen

Sollte der Sport-Club nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Sporting Braga ausscheiden, wäre die Chance für die Bundesliga im Zweikampf mit der spanischen La Liga allerdings dahin. Erreicht Freiburg das Finale und scheidet Rayo Vallecano als spanischer Vertreter in der Conference League aus, könnte sich der deutsche Fußball dagegen schon vorzeitig über einen zusätzlichen Königsklassen-Platz freuen.

Die zweite Option besteht allerdings nur, da Topstar Kane mit seinem Ausgleichstor (90.+4) immerhin eine Niederlage der Münchner gegen PSG verhinderte. Spanien liegt im UEFA-Ranking auf dem zweiten Platz (21,781), knapp vor der Bundesliga (21,357). Die englische Premier League hat einen zusätzlichen Startplatz bereits sicher.