Champions League: Schiedsrichter für Bayern-Spiel benannt

Gutes Schiedsrichter-Omen für Bayern München: Der Portugiese Joao Pinheiro pfeift am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) das Halbfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Der 38-Jährige leitete bisher zwei Partien der Münchner in der Königsklasse. In der laufenden Saison (2:1 bei PSV Eindhoven) und in der vergangenen Spielzeit (3:1 gegen Slovan Bratislava) gingen die Bayern dabei jeweils als Sieger vom Platz. Nach dem 4:5 im Hinspiel braucht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch diesmal einen Sieg, um es ins Finale zu schaffen.