Champions League: PSG-Stars winkt Millionenprämie im Finale

SPORT1 30.05.2026 • 12:55 Uhr Vor dem Finale gegen Arsenal können die PSG-Spieler auf eine hohe Siegesprämie hoffen – im Fokus steht dabei jedoch das Kollektiv.

Am Samstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) geht es in der Puskas Arena von Budapest für Paris Saint-Germain gegen Arsenal nicht nur um Ruhm, sondern auch um eine satte Erfolgsprämie.

Im Fall des Gewinns des Champions-League-Titels winkt eine Prämie von rund einer Million Euro pro Spieler. Das berichtet L’Équipe.

Die Dimension ist vertraut: Schon in der vergangenen Saison hatten die PSG-Profis beim 5:0-Finalsieg gegen Inter Mailand eine solche Summe kassiert.

Wie bei Topklubs üblich, wurden die Prämien zu Saisonbeginn verhandelt. Bei PSG führten die vier Kapitäne Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé und Vitinha die Gespräche mit der Klubführung.

PSG-Prämie als Signal: Kollektiv vor Status

In der Ligue 1 gibt es Prämien nur, wenn am Ende auch wirklich die Trophäe gewonnen wird – was PSG mit dem 14. Meistertitel Anfang Mai bereits abgehakt hat. In der Champions League fallen die Zwischen-Boni nach Viertel- oder Halbfinale vergleichsweise klein aus.

Das aktuelle Modell ist auch ein Bruch mit alten PSG-Mechanismen, als Stars sich bei Vertragsunterschriften teils eigene, extrem hohe Champions-League-Boni sichern konnten. Das sorgte für deutliche Unterschiede innerhalb des Kaders – genau die will Paris nun kleiner machen.

Auch Verletzte profitieren

Heute steht die kollektive Prämie im Mittelpunkt, selbst wenn es noch einzelne Klauseln in Verträgen geben soll. Treiber dieser Linie ist laut Bericht Sportberater Luis Campos, der ein klares Stichwort im Klub verankern will: Gleichbehandlung.

Und das geht weit: Denn entscheidend ist nicht die Anzahl der Minuten, sondern ob ein Spieler in dieser Champions-League-Saison überhaupt eingesetzt wurde. Wer einmal auf dem Platz stand, soll im Fall eines Sieges den vollen Bonus bekommen.