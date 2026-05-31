Triumphaler Empfang für Champions-League-Sieger PSG in Paris

SID 31.05.2026 • 19:09 Uhr Tausende Fans von Paris Saint-Germain feiern ihre Helden: Die Party legt die gesamte Stadt lahm.

Mehr als 80.000 Fans haben Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain am Sonntag einen triumphalen Empfang beschert. Am Fuße des Eiffelturms auf dem Champ de Mars wurden Kapitän Marquinhos und seine Mitspieler auf einer großen Bühne gefeiert.

Wegen der Ausschreitungen in der Nacht zu Sonntag, bei denen ein junger Mann gestorben war, herrschten rund um die Feierlichkeiten höchste Sicherheitsvorkehrungen.

Flieger mit PSG-Stars landet mit Verspätung

Die Maschine der PSG-Profis hatte bei der Landung nach dem kurzen Flug aus Budapest mehr als eine Stunde Verspätung. Auf dem Rollfeld des Charles de Gaulle präsentierten die Spieler stolz die Champions-League-Trophäe, dann bestiegen sie zwei Busse in den Vereinsfarben.

Von der Polizei eskortiert ging es dann über die Autobahn A1 und den Pariser Ring in die Stadt, der Verkehr war für die Heimkehr der Sieger angehalten worden. Ein langer Motorradkorso von fast tausend Zweirädern folgte den Bussen, bejubelt von Fans, die sich auf allen Brücken über die Autobahn und später an den Fenstern von Gebäuden im Südwesten von Paris versammelt hatten.

Später wurde die Mannschaft von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen. PSG sei „eine große Quelle des Stolzes für das ganze Land“, sagte Macron dort: „Wir sind heute Abend jedenfalls extrem stolz, extrem stolz auf diese PSG-Mannschaft, auf ihren Präsidenten, ihren Trainer, das gesamte Team, ihren Kapitän und alle Spieler. Sie haben das geschafft, was wir für unmöglich gehalten haben. Sie haben es mit Herz und Leidenschaft geschafft. Sie haben Paris und das ganze Land begeistert.“