Champions League: So viel Geld entgeht dem FC Bayern

Maximilian Huber 07.05.2026 • 12:47 Uhr Der FC Bayern München kassiert in der laufenden Champions-League-Saison mächtig ab, verpasst aber den großen Jackpot.

Die Gesamteinnahmen aus der laufenden Königsklassen-Saison dürften um die 150 Millionen Euro betragen. Die Zahlungen aus dem UEFA-Prämientopf belaufen sich auf insgesamt 83,445 Millionen Euro. Hinzu kommen die Ticketeinnahmen aus insgesamt sieben ausverkauften Heimspielen sowie rund 40 Millionen Euro aus der sogenannten Wertprämie.

Die Werteprämie unter anderem durch die Klub-Koeffizienten-Wertung, in der Bayern aktuell auf Rang eins liegt, bestimmt. Zudem fließt ein, wie viel die Medienrechte-Inhaber eines Landes für die Übertragung der Champions-League-Rechte zahlen. Als Maximal-Betrag sind 40 Millionen Euro pro Klub möglich, die Bayern erhält.

CL-Millionen für Bayern entscheidend

Hätte der deutsche Rekordmeister die Hürde PSG im Halbfinale gemeistert, würde der Klub im Endspiel um weitere 25 Millionen Euro spielen. Diese Prämie zahlt die UEFA an den Gewinner der Champions League. Der Verlierer des Finals kassiert immerhin 18,5 Millionen Euro.