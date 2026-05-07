Champions League: So viel Geld entgeht dem FC Bayern

Der FC Bayern München hat in der Champions League den großen finanziellen Jackpot verpasst, nach dem Aus im Halbfinale gegen PSG aber dennoch mächtig abkassiert.
So viel nahm Bayern diese CL-Saison ein
Die Gesamteinnahmen aus der laufenden Königsklassen-Saison dürften um die 150 Millionen Euro betragen. Die Zahlungen aus dem UEFA-Prämientopf belaufen sich auf insgesamt 83,445 Millionen Euro. Hinzu kommen die Ticketeinnahmen aus insgesamt sieben ausverkauften Heimspielen sowie rund 40 Millionen Euro aus der sogenannten Wertprämie.
Die Werteprämie unter anderem durch die Klub-Koeffizienten-Wertung, in der Bayern aktuell auf Rang eins liegt, bestimmt. Zudem fließt ein, wie viel die Medienrechte-Inhaber eines Landes für die Übertragung der Champions-League-Rechte zahlen. Als Maximal-Betrag sind 40 Millionen Euro pro Klub möglich, die Bayern erhält.
CL-Millionen für Bayern entscheidend
Hätte der deutsche Rekordmeister die Hürde PSG im Halbfinale gemeistert, würde der Klub im Endspiel um weitere 25 Millionen Euro spielen. Diese Prämie zahlt die UEFA an den Gewinner der Champions League. Der Verlierer des Finals kassiert immerhin 18,5 Millionen Euro.
Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hatte vor dem Rückspiel gegen Paris noch einmal die Wichtigkeit der Champions-League-Millionen angesprochen: „Wir sind nicht naiv: Es wird immer schwerer, sich vor allem gegenüber der Premier League und ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten zu behaupten“, sagte er. Die 150 Millionen Euro an Preisgeld werden den Münchner dabei mit Sicherheit helfen.