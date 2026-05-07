Champions League: Versteckte Dembélé-Botschaft an seine Kritiker

Ousmane Dembélé lieferte ab – und setzte danach ein klares Zeichen. Wenige Minuten nach dem 1:1 von Paris Saint-Germain im Halbfinal-Rückspiel beim FC Bayern und dem Einzug ins Champions-League-Finale teilte der Franzose auf Instagram ein älteres Video von seinem ehemaligen Mitspieler Gavi.
Dembélé mit versteckter Botschaft
Darin sagt der Barca-Profi: „Viele denken, ich kann kein Fußball spielen, aber sie haben nicht die geringste verdammte Ahnung. Das ist die Wahrheit.“
Die Botschaft wurde schnell als Antwort auf die Kritiker Dembélés interpretiert. Dem Angreifer wurden in seiner Karriere lange Zeit fehlende Konstanz und eine Anfälligkeit für Verletzungen unterstellt.
Heute befindet sich Dembélé jedoch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In der vergangenen Saison gewann er mit PSG erstmals die Champions League, wurde anschließend zum Ballon-d’Or-Gewinner und Weltfußballer gewählt. Auch in dieser Königsklassen-Saison ist der 28-Jährige mit sieben Toren und zwei Vorlagen der unangefochtene Anführer der Pariser Offensive und steuert mit dem Klub auf die Titelverteidigung in der Königsklasse zu.
Drei Tore gegen Bayern: Dembélé eiskalt
Im Duell mit dem FC Bayern am Mittwochabend traf Dembélé bereits in der dritten Minute nach Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia und brachte PSG damit früh auf Finalkurs.
In der Allianz Arena nutzte PSG die erste klare Aktion eiskalt. Kvaratskhelia setzte sich stark durch, legte quer – Dembélé jagte den Ball unter die Latte. Bayern rannte in der Folge an, kam durch Harry Kane in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich, doch der französische Meister brachte den Vorsprung über die Zeit.
Nach dem 5:4 im Hinspiel reichte das Remis zu einem 6:5 im Gesamtergebnis. Schon im Hinspiel hatte der französische Nationalspieler doppelt getroffen. Im Finale wartet am 30. Mai in Budapest nun der FC Arsenal auf PSG.