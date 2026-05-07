Champions League: Versteckte Dembélé-Botschaft an seine Kritiker

SPORT1 07.05.2026 • 12:39 Uhr Nach dem Finaleinzug mit PSG sendet Ousmane Dembélé auf Instagram eine versteckte Botschaft an seine Kritiker.

Ousmane Dembélé lieferte ab – und setzte danach ein klares Zeichen. Wenige Minuten nach dem 1:1 von Paris Saint-Germain im Halbfinal-Rückspiel beim FC Bayern und dem Einzug ins Champions-League-Finale teilte der Franzose auf Instagram ein älteres Video von seinem ehemaligen Mitspieler Gavi.

Darin sagt der Barca-Profi: „Viele denken, ich kann kein Fußball spielen, aber sie haben nicht die geringste verdammte Ahnung. Das ist die Wahrheit.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Botschaft wurde schnell als Antwort auf die Kritiker Dembélés interpretiert. Dem Angreifer wurden in seiner Karriere lange Zeit fehlende Konstanz und eine Anfälligkeit für Verletzungen unterstellt.

Heute befindet sich Dembélé jedoch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In der vergangenen Saison gewann er mit PSG erstmals die Champions League, wurde anschließend zum Ballon-d’Or-Gewinner und Weltfußballer gewählt. Auch in dieser Königsklassen-Saison ist der 28-Jährige mit sieben Toren und zwei Vorlagen der unangefochtene Anführer der Pariser Offensive und steuert mit dem Klub auf die Titelverteidigung in der Königsklasse zu.

Drei Tore gegen Bayern: Dembélé eiskalt

Im Duell mit dem FC Bayern am Mittwochabend traf Dembélé bereits in der dritten Minute nach Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia und brachte PSG damit früh auf Finalkurs.

In der Allianz Arena nutzte PSG die erste klare Aktion eiskalt. Kvaratskhelia setzte sich stark durch, legte quer – Dembélé jagte den Ball unter die Latte. Bayern rannte in der Folge an, kam durch Harry Kane in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich, doch der französische Meister brachte den Vorsprung über die Zeit.