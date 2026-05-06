Champions League: Wieder Wirbel! Simeone geht auf Ex-Boss Berta los

Niklas Trettin 06.05.2026 • 10:53 Uhr In der Nachspielzeit des Halbfinal-Rückspiels der Champions League zwischen dem FC Arsenal und Atlético kommen sich Diego Simeone und der Sportdirektor der Londoner, Andrea Berta, in die Quere. Ein brisantes Detail dabei: Berta war früher Simeones Boss.

Diego Simeone hat rund um das Aus von Atlético Madrid im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Arsenal (0:1) für einen Aufreger gesorgt. Kurz vor dem Abpfiff des Rückspiels in London geriet der Trainer an der Seitenlinie mit Arsenals Sportdirektor Andrea Berta aneinander – also ausgerechnet mit seinem langjährigen Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten in Madrid.

Berta ist seit einem Jahr als Sportdirektor bei Arsenal tätig, zuvor arbeitete er von 2017 bis 2025 bei Atlético in gleicher Funktion. Auslöser der hitzigen Szene war eine Situation in der Schlussphase: Während die Gunners das Spielende herbeisehnten und Berta gestikulierend den Abpfiff forderte, lief Simeone wutentbrannt in Richtung des Italieners.

Dabei kam es zu einem heftigen Wortgefecht, in dessen Verlauf der Atlético-Coach seinen früheren Vorgesetzten sogar schubste. Sowohl Teamoffizielle als auch der vierte Offizielle Tobias Stieler gingen dazwischen und trennten die beiden Akteure. Für seinen emotionalen Ausbruch wurde Simeone mit einer Gelben Karte verwarnt.

Champions League: Arsenal träumt vom ersten Titel überhaupt

Nach dem 1:1 im Hinspiel hatten die Engländer das bessere Ende für sich. Bukayo Saka schoss in der 45. Minute den goldenen Treffer des Abends und lässt den FC Arsenal weiter vom ersten Triumph überhaupt in der Königsklasse träumen. Im Endspiel wartet nun entweder der FC Bayern oder Paris Saint-Germain, die am Mittwoch im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen (ab 21 Uhr im LIVETICKER).