Das ist die PSG-Aufstellung gegen den FC Bayern

Nur eine echte Personalfrage sorgte vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) für Spannung: Startet Désiré Doué oder Bradley Barcola auf dem rechten Flügel? Luis Enrique entschied sich für den Ex-Rennes-Profi – Doué beginnt. Auch Fabián Ruiz steht in der Startelf.
Das ist die PSG-Aufstellung gegen Bayern
Der PSG-Coach setzt damit auf folgende Elf: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia