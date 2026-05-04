Champions League: Deutscher Schiedsrichter pfeift Halbfinal-Kracher

Johannes Behm 04.05.2026 • 11:32 Uhr Beim entscheidenden Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético wird der Unparteiische aus Deutschland kommen. Es ist sein erstes CL-Halbfinale.

Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Arsenal und Atlético Madrid wird von einem Deutschen geleitet werden. Daniel Siebert wurde von der UEFA als Unparteiischer für das Kracher-Duell ausgewählt.

Stattfinden wird das Spiel in London im Emirates Stadion der Gunners. Im Hinspiel hatten sie die beiden Mannschaften remis getrennt. Für der 42 Jahre alten Siebert wird die Partie am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) bereits der neunte Auftritt in der diesjährigen Königsklassen-Spielzeit sein.

Siebert pfiff 201 Bundesliga-Spiele

Allerdings ist es erst sein allererster Auftritt bei einem Halbfinale in der Königsklasse. In der K.o.-Phase des Wettbewerbs war er bislang durchwegs im Einsatz – so auch im Achtelfinale, als er bei der 2:3-Pleite von Atlético gegen Tottenham das Spiel leitete.

Siebert ist seit 2015 FIFA-Referee und war schon hauptverantwortlich für 201 Partien in der Bundesliga. In Deutschland leitete er auch das Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Jahr 2023. International blickt er auf 26 Spiele in der Champions League und 20 in der Europa League zurück.