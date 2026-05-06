"Die UEFA muss eingreifen - Bayern und PSG als Finale"

SPORT1 06.05.2026 • 12:00 Uhr Klare Worte von Wesley Sneijder: Das Halbfinale zwischen dem FC Arsenal und Atlético Madrid überzeugt den Niederländer überhaupt nicht. Dieser fordert sogar ein Eingreifen der UEFA.

Wesley Sneijder hat scharf gegen den FC Arsenal und Atlético Madrid geschossen. Während des Halbfinal-Rückspiels der Champions League, das die Gunners 1:0 gewannen und damit den Einzug ins Finale perfekt machten, zeigte sich der Niederländer vom Niveau der Partie im Emirates Stadium erbost.

„Nach 35 Minuten sagte ich: Die UEFA muss eingreifen“, begann Sneijder am Dienstag in der Halbzeitpause seine Tirade bei Ziggo Sport und fand deutliche Worte: „Sie müssen in London anrufen: Beide Mannschaften vom Platz, und morgen wird das Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain ausgetragen.“

Sneijder: „Arteta verdient schon jetzt eine Statue“

Hintergrund seiner Kritik war die aus seiner Sicht wenig ansehnliche Spielweise beider Teams. Sneijder bemängelte, dass sich Atlético weit zurückzog und Arsenal viel Ballbesitz überließ, ohne daraus ausreichend zwingende Aktionen zu entwickeln. Laut dem Ex-Profi ein absehbares Szenario. „Ich wusste, dass das passieren würde“, so der 41-Jährige.

Lobend äußerte sich Sneijder allein über Arsenal-Coach Mikel Arteta, wenn auch mit einem Seitenhieb in Richtung der übrigen Mannschaft. „Ich habe mir die Spieler noch einmal angesehen, und Arteta verdient schon jetzt eine Statue. Er hat einfach keine Topspieler und schafft es mit dem aktuellen Kader, Atlético in die Defensive zu drängen. Das ist eine beachtliche Leistung“, sagte der Niederländer.