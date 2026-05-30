Draxler zu PSG: „Klub ist jetzt der Star“

SID 30.05.2026 • 10:33 Uhr Der frühere Nationalspieler sieht seinen Ex-Klub im Champions-League-Finale als Favoriten.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Julian Draxler macht bei seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain einen Kulturwandel als Erfolgsfaktor aus. „Der Klub scheint jetzt der Star zu sein“, sagte der Weltmeister von 2014 vor dem Champions-League-Finale zwischen PSG und dem FC Arsenal am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) der WAZ.

Es sei „in der Tat so, dass sie als Team besser funktionieren“ als noch zu seiner Zeit von 2017 bis 2022. Damals war PSG ein mit Stars wie Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi gespicktes Team. Mittlerweile sei aber Trainer Luis Enrique „der Boss und muss vor keinem großen Namen zurückschrecken“, sagte Draxler, der beim Al-Ahli SC in Katar spielt: „Es wurden mutige Entscheidungen getroffen, und daher spielen sie momentan den besten Fußball in Europa.“