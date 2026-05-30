Der frühere Fußball-Nationalspieler Julian Draxler macht bei seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain einen Kulturwandel als Erfolgsfaktor aus. „Der Klub scheint jetzt der Star zu sein“, sagte der Weltmeister von 2014 vor dem Champions-League-Finale zwischen PSG und dem FC Arsenal am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) der WAZ.
Draxler zu PSG: „Klub ist jetzt der Star“
Es sei „in der Tat so, dass sie als Team besser funktionieren“ als noch zu seiner Zeit von 2017 bis 2022. Damals war PSG ein mit Stars wie Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi gespicktes Team. Mittlerweile sei aber Trainer Luis Enrique „der Boss und muss vor keinem großen Namen zurückschrecken“, sagte Draxler, der beim Al-Ahli SC in Katar spielt: „Es wurden mutige Entscheidungen getroffen, und daher spielen sie momentan den besten Fußball in Europa.“
Paris zeichne nicht zuletzt „Top-Qualität auf allen Positionen“ aus, betonte Draxler, „vor allem auch von der Bank“. Entsprechend gehe der Titelverteidiger gegen Arsenal auch „als leichter Favorit ins Spiel und wird sich hoffentlich für eine erneut grandiose Saison belohnen“, so der 32-Jährige.