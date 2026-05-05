Vor PSG-Duell: Bayern-Boss schwört Fans ein

SID 05.05.2026 • 09:35 Uhr Bayern-Boss Dreesen schwört die Fans auf einen großen Champions-League-Abend gegen PSG ein.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen setzt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Bayern München und Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf die Festung Allianz Arena. Trainer Vincent Kompany habe mit seinem Appell an die Fans „absolut recht: Wir brauchen am Mittwoch jede Stimme. Wir brauchen 100 Prozent Mia san Mia, den vollen Zusammenhalt unserer Bayern-Familie und möglichst alle in Rot“, sagte Dreesen in einem Interview auf der Klub-Homepage.

„Die Allianz Arena“, fuhr Dreesen fort, „ist schwer zu stürmen – und genau das soll Paris vom Anpfiff an zu spüren bekommen. Es ist erst Halbzeit. Jetzt brauchen wir gemeinsam einen großen europäischen Abend in München.“

Der Mannschaft riet er, nach dem 4:5-Spektakel im Hinspiel beim Wiedersehen am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) „demütig, weil Paris eine herausragende Mannschaft hat, aber gleichzeitig selbstbewusst“ aufzutreten. „Keine Sekunde werden wir nachlassen dürfen. Was mich zuversichtlich stimmt: Wir haben in der Allianz Arena in dieser Saison schon 85 Tore erzielt, allein 20 in der Champions League.“

Dreesen: Bayern muss offensiv spielen

Ein Abrücken vom offensiven Spielstil kommt auch für den Bayern-Boss nicht infrage. „Wir wollen ins Finale – und dafür müssen wir die Fußballwelt gegen dieses immens starke Paris noch einmal begeistern“, sagte er.

Die Champions-League-Saison ist für den deutschen Rekordmeister aber schon jetzt ein riesiger Erfolg. Das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) hätten angeblich fast eine Milliarde Menschen weltweit verfolgt, meinte Dreesen, die erste Partie gegen PSG habe „alle Streaming-Rekorde gebrochen“. Beide Duelle hätten den Bayern „über fünf Millionen neue Follower“ gebracht.