FC Bayern: "Dieser Spielertyp fehlt"

Christopher Mallmann 08.05.2026 • 14:45 Uhr Bayern-Legende Oliver Kahn macht nach dem Ausscheiden gegen PSG auf ein Problem beim deutschen Rekordmeister aufmerksam. Dem früheren Keeper fehlt ein bestimmter Spielertyp.

Was fehlt dem FC Bayern noch, um auf den Thron Europas zurückzukehren? Geht es nach Torwart-Legende Oliver Kahn, könnte ein bestimmter Spielertyp ausschlaggebend sein.

„Die Spielertypen im Bayern‑Mittelfeld – mit Leon Goretzka, Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich – sind sich in ihrer Art sehr ähnlich. Und natürlich geht das“, sagte Kahn einen Tag nach dem Champions-League-Aus der Bayern bei Sky.

Was der Rekordmeister hingegen nicht in seinem Kader habe, sei jemand wie Thiago, „der aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor war, weil er nämlich komplett anders war. Diese besondere Technik, das Ausspielen von Gegenspielern, diese außergewöhnlichen Pässe. Dieser Spielertyp fehlt aktuell.“

FC Bayern: Kimmich und Pavlovic blass

Kahn könne sich deshalb „gut vorstellen, dass sich die Verantwortlichen genau darüber Gedanken machen und dass man so einen Mittelfeldspieler perspektivisch wieder gerne im Kader hätte“.

Beim Unentschieden gegen PSG (1:1) waren Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic im Mittelfeld der Bayern aufgelaufen, vermochten dem Spiel aber nicht ihren Stempel aufzudrücken. Leon Goretzka saß über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Keiner der drei scheint indes das zu verkörpern, was Thiago dem Spiel der Münchner einst verlieh. Der Spanier trug das Trikot der Bayern von 2013 bis 2020 und gewann unter anderem die Champions League unter Trainer Hansi Flick (2020).