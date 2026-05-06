FC Bayern: Eine große Enttäuschung - Einzelkritik zum PSG-Kracher

Stefan Kumberger 06.05.2026 • 23:46 Uhr Beim bitteren Aus für den FC Bayern in der Champions League gegen PSG kann ein Überflieger nicht punkten. Die SPORT1-Einzelkritik.

Was für ein bitterer K.o. für den FC Bayern! Durch ein 1:1 im Rückspiel scheidet der Deutsche Meister im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain aus, kann das Duell nach dem 4:5 im Hinspiel nicht mehr drehen.

Auf Bayern-Seite ist vor allem der sonst so starke Michael Olise eine große Enttäuschung. Aber auch andere Stars sind weit von der Bestform entfernt. Manuel Neuer rettet noch, Harry Kane schlägt zu spät zu. Die SPORT1-Einzelkritik.

FC Bayern: Neuer wehrt ab, was er kann – Laimer mit Licht und Schatten

MANUEL NEUER: Der frühe Gegentreffer war natürlich ein kleiner Schock, doch der Keeper war in dieser Situation machtlos. Eine Heldentat vollbrachte er beim Kopfball von Neves in der 34. Minute. Anschließend musste er die eigenen Fans im Nordosten des Stadions beruhigen, da sie zahlreiche Bierbecher aufs Feld warfen. Auch nach der Pause konnte sich seine Mannschaft auf ihn verlassen. Das, was auf den Kasten kam, wehrte er ab. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Anders als im Hinspiel durfte er von Beginn an ran – und zwar auf der rechten Seite. Wer dachte, der Österreicher würde sich vor allem um Kvaratskhelia kümmern, sah sich getäuscht. Laimer tauchte in der ersten Halbzeit nämlich vor allem vorne auf. Dabei überzeugte er wieder mit Einsatz und Willen. Auch wenn er eher schwach begann, biss er sich in die Partie. Insgesamt viel Licht, viel Schatten. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Ließ sich gleich in der dritten Minute nach vorne locken, verlor hinter sich Khvicha Kvaratskhelia aus den Augen und kam dann nicht mehr hinterher – es folgte das 0:1. Wie gewohnt verteidigte er extrem hoch, hatte aber im Abwehrverbund die größten Schwierigkeiten aller Beteiligten. Gerade der viel beschriebene Kvaratskhelia schaffte es, „Upa“ durcheinanderzubringen. In einer Szene 15 Minuten vor Ende brauchte er die Hilfe von Davies und Kim, um mit Doué klarzukommen. SPORT1-Note: 4

JONATHAN TAH: Machte einen deutlich sichereren Eindruck als Upamecano und stand meistens richtig. Wenn er schnell Gegenstöße der Pariser unterbinden musste, fehlte ihm teilweise das Glück und seine Bälle fielen nicht scharf genug aus. Als die Situationen in der Defensive immer kniffliger wurden, wurde er in der 68. Minute ausgewechselt – schließlich war er bereits mit Gelb verwarnt. SPORT1-Note: 2,5

Stanisic unglücklich, Pavlovic zu hektisch

JOSIP STANISIC: Wurde diesmal auf der linken Außenverteidigerposition eingesetzt. Verlor beim frühen 0:1 Ousmane Dembélé völlig aus den Augen. Der Franzose lauerte im Rückraum, während „Stani“ bis zur Torlinie durchlief. Nach vorne bot der 26-Jährige aber immerhin eine gute erste Halbzeit und ging konzentriert zu Werke. Bei seinem Schuss in der 62. Minute wirkte es allerdings so, als trage er Hausschuhe – da war mehr drin. Sechs Minuten später war sein Arbeitstag beendet. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: Gerade wenn er unter Druck geriet, unterliefen ihm Abspielfehler und eigentlich gute Möglichkeiten für die Bayern verpufften. Gerade bei Pässen in die Spitze hatte der DFB-Kapitän diesmal ungewohnte Probleme. Mit weiten Bällen fand er jedenfalls zu oft das Niemandsland. Insgesamt war er engagiert, aber zeitweise fehlte es an Übersicht und Ruhe. Da war viel Aktionismus dabei. SPORT1-Note: 4

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Gehörte zu den Spielern, die sich in den hektischen Phasen des Spiels davon anstecken ließen und ebenfalls hektisch wurden. Zwar scheute er keinen Zweikampf, doch in den ersten 45 Minuten kam von ihm nur wenig. Seinen ersten Abschluss hatte er nach exakt 54 Minuten, die Kugel landete aber in den Wolken. Man merkte, dass er mit sich und den Umständen des Spiels haderte und es ihm in mancher Szene zu schnell ging. Kein guter Abend für den Youngster. SPORT1-Note: 5

Michael Olise eine große Enttäuschung beim FC Bayern

MICHAEL OLISE: Stand natürlich auch an diesem Abend im Fokus der Öffentlichkeit und lieferte sich intensive Duelle mit Nuno Mendes. Meistens ging er dabei als Sieger hervor – egal, ob er es bis an die Grundlinie versuchte oder à la Arjen Robben den Weg durch die Mitte nahm. Doch insgesamt blieb in der ersten Halbzeit der Eindruck, dass er zu sehr die besonderen Momente suchte. Das mündete dann oft in Ballverlusten und ging im zweiten Abschnitt so weiter. Irgendwann hatten sich die Gäste perfekt auf seine Aktionen eingestellt. Mit zunehmender Spielzeit gelang ihm immer weniger. Eine große Enttäuschung auf Seiten der Bayern. SPORT1-Note: 5

JAMAL MUSIALA: Glänzte nach zehn Minuten mit einer klugen Drehung kurz vor der Strafraumkante und einem guten Pass auf Kane. In der Folge trennte er sich oft zu spät vom Ball und wurde damit leichte Beute für seine Gegenspieler. Nach circa einer halben Stunde war er aber voll im Spiel und konnte positive Akzente setzen – von Angst war da keine Spur. In der 44. Minute vergab er eine aussichtsreiche Chance und verfehlte wenige Sekunden später nur knapp. Nach der Pause wurde er von den Parisern noch enger und konsequenter gedeckt, was ihm das Leben sichtlich schwer machte. Nach 79 Minuten wurde er ausgepumpt ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

Díaz eine Augenweide – viel Frust für Kane

LUIS DÍAZ: Kam gut in die Partie und verzichtete dabei – anders als Olise auf der anderen Seite – auf unnötige Sperenzchen. Seine Dribblings in der ersten Halbzeit waren eine Augenweide und obendrein gab er fürs Publikum den Chef-Antreiber. Im Verlauf der Partie unterliefen aber auch ihm der Hektik geschuldete Ballverluste. Nach einer Schaffenspause war er auch nach der Pause ein Aktivposten mit vielen Ballkontakten, aber ohne das Quäntchen Glück. Manchmal wirkte er dann ein wenig verloren. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE: Machte in den ersten 45 Minuten ein typisches „Harry-Kane-Spiel“ und tauchte gefühlt überall auf. In perfekte Positionen für einen Abschluss kam er aber kaum. Als sich Olise und Ruíz in Anfangsphase ein kleines Tête-à-Tête lieferten, mahnte der Engländer seinen Mitspieler zur Ruhe – da reichte ein strenger Blick. So fleißig er auch für das Spiel der Münchner arbeitete und kämpfte, so selten tauchte er selbst vor dem Tor auf, frustrierend für einen Stürmer. Zur Wahrheit gehört zudem: Die Pariser Defensive schaltete ihn konsequent aus und er konnte sich kaum dagegen wehren – bis kurz vor Schluss! Mit seinem Treffer ließ er Bayern noch einmal kurz hoffen. Doch der Treffer kam zu spät. SPORT1-Note: 2

Davies bringt nochmal Offensive

MINJAE KIM (ab 68.): Kam für Tah in die Partie. Der Südkoreaner erledigte seine Aufgaben nach bestem Gewissen, half Upamecano und rettete in der 79. Minute in höchster Not gegen Kvaratskhelia. Flog nach 75 Minuten aber im Duell mit Barcola auch komplett unter dem Ball durch und sorgte so für eine Schrecksekunde. SPORT1-Note: 3

ALPHONSO DAVIES (ab 67.): Wurde für Stanisic eingewechselt und brachte tatsächlich nochmal offensiven Schwung auf die linke Bayern-Seite. In der Defensive hatte er allerdings Probleme und sah gegen Doué nicht immer gut aus. SPORT1-Note: 3

NICOLAS JACKSON (ab 79.): Ersetzte Musiala, aber konnte nichts mehr am Ausgang der Partie ändern. SPORT1-Note: keine Bewertung