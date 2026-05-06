FC Bayern: Elfmeterschießen gegen PSG? "Das ist schon geübt"

SID 06.05.2026 • 08:02 Uhr Vincent Kompany will bei einem möglichen Elfmeterschießen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain seine Schützen kurzfristig bestimmen. Diese will der Belgier je nach Gefühlslage festlegen.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany wird bei einem möglichen Elfmeterschießen im Halbfinal-Kracher der Champions League gegen Paris Saint-Germain seine Schützen und auch die Reihenfolge kurzfristig festlegen.

„Wir entscheiden dann, wer die Elfmeter schießt und wie das Ranking ist. Aber das passiert natürlich immer auch im Austausch mit den Spielern. Wir werden keinen Spieler als Nummer eins schießen lassen, der das nicht will und sich nicht bequem fühlt“, sagte Kompany vor dem Gigantenduell am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in der Allianz Arena.

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Das denkwürdige Hinspiel im Prinzenpark hatten die Bayern 4:5 verloren. Bei einem Sieg des Rekordmeisters nach Verlängerung mit einem Tor Unterschied würde es ein Elfmeterschießen geben. Das Thema bespreche man aber „schon seit Monaten“, so Kompany – auch wegen des DFB-Pokals.

Elfmeterschießen sei deshalb „in der zweiten Phase unserer Saison bei jedem Training dabei. Das ist schon geübt, genau wie wir unsere anderen Abläufe trainieren. Also spontan ist es nicht ganz“, sagte der 40-Jährige und fügte an: „Und dann bleibt es Fußball.“