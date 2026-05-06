FC Bayern: Der Wunsch von Thomas Müller findet Gehör

Stefan Kumberger 06.05.2026 • 21:18 Uhr Spektakuläre Choreo, leidenschaftliche Gesänge und außergewöhnliche Stimmung: Die Fans des FC Bayern München geben schon vor dem Anpfiff der Partie gegen PSG mächtig Gas.

Die Fans des FC Bayern München haben schon weit vor dem Anpfiff des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Hier geht’s zum LIVETICKER) sowohl optisch als auch akustisch ihr Möglichstes getan, ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Finaleinzug ihrer Mannschaft zu leisten.

„Macht diesen Abend zu der besten Fußballatmosphäre, die es je gegeben hat“, hatte Bayern-Legende Thomas Müller wenige Stunden vor der Partie per Videobotschaft aus Vancouver von den Münchner Anhängern gefordert – und die gaben schon weit vor dem Anpfiff ihr Bestes, diesem Wunsch nachzukommen.

Laute Unterstützung schon beim Aufwärmen

Als um 20.15 Uhr, exakt 45 Minuten vor Spielbeginn in der Allianz Arena, die Torhüter Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich den Rasen betraten, wurden sie bereits von einer komplett besetzten Südkurve und lautstarken Gesängen begrüßt.

Auch die Stehplatzbereiche in den Ecken des Unterrangs in der Nordkurve waren schon gefüllt. „Auf geht’s Bayern, kämpfen und siegen“, schallte es sowohl den Keepern als auch knapp zehn Minuten später den Feldspielern entgegen, als sie aus den Katakomben kamen. „So habe ich dieses Stadion noch nie erlebt“, schwärmte Sami Khedira als DAZN-Experte und befand: „Das ist mehr als Champions-League-reif!

Fan-Choreo: „Schießt uns ins Finale“

Kurz vor dem Anstoß setzten die Anhänger in der Südkurve dann noch eins obendrauf: Über Unter-, Mittel- und Oberrang erstreckte sich ab fünf Minuten vor Spielbeginn eine riesige Choreografie, die die Beine eines Bayern-Spielers zeigte, der zum Schuss ansetzt. Darunter stand auf einem Banner in großen Lettern geschrieben: „Schießt uns ins Finale!“