FC Bayern - PSG? Laut Thomas Müller "wird's im Rückspiel anders"

Thomas Müller hat sich in seinem persönlichen Newsletter ausführlich dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain am Mittwochabend (21 Uhr im LIVETICKER) gewidmet.
„Im Rückspiel wird’s anders“
Trotz des 5:4-Spektakels im Hinspiel ist sich die Bayern-Legende sicher: „Im Rückspiel wird’s anders.“ Laut Müller haben ab der 60. Minute „beide das Ergebnis im Kopf, dann kommen auch die Anpassungen“.
FC Bayern: Müller schwärmt von 5:4-Spektakel
Das Hinspiel bringt den langjährigen Bayern-Profi noch immer ins Schwärmen: „Es gab Tempo, Skill und Intensität auf höchstem Niveau, offensiv wie defensiv.“ Und Müller, der mittlerweile für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielt, setzte noch einen drauf: „So einen offenen Schlagabtausch in dieser Sauberkeit siehst du selten.“
Insbesondere lobte der 36-Jährige die Mentalität der Münchner, die nach einem 2:5-Rückstand noch verkürzen konnten. „Keine wilden Harakiri-Aktionen, sondern der selbstbewusste Drang nach einem Comeback“, schrieb er.
Müller glaubt an einen Finaleinzug seines Ex-Klubs, „wenn Bayern nochmal 90 Minuten so spielt wie in Paris, dann geht das Ding mit einem oder zwei Toren Vorsprung für unsere Bayern aus. Pack ma‘s“.