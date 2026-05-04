FC Bayern - PSG? Laut Thomas Müller "wird's im Rückspiel anders"

Daniel Höhn 04.05.2026 • 12:06 Uhr Bayern-Legende Thomas Müller blickt auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen den Münchnern und PSG voraus. Dabei stellt er eine These auf.

Trotz des 5:4-Spektakels im Hinspiel ist sich die Bayern-Legende sicher: „Im Rückspiel wird’s anders.“ Laut Müller haben ab der 60. Minute „beide das Ergebnis im Kopf, dann kommen auch die Anpassungen“.

FC Bayern: Müller schwärmt von 5:4-Spektakel

Das Hinspiel bringt den langjährigen Bayern-Profi noch immer ins Schwärmen: „Es gab Tempo, Skill und Intensität auf höchstem Niveau, offensiv wie defensiv.“ Und Müller, der mittlerweile für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielt, setzte noch einen drauf: „So einen offenen Schlagabtausch in dieser Sauberkeit siehst du selten.“

Insbesondere lobte der 36-Jährige die Mentalität der Münchner, die nach einem 2:5-Rückstand noch verkürzen konnten. „Keine wilden Harakiri-Aktionen, sondern der selbstbewusste Drang nach einem Comeback“, schrieb er.