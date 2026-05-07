FC Bayern: So will Tah das Champions-League-Aus verarbeiten

SPORT1 07.05.2026 • 13:24 Uhr Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen Paris Saint-Germain herrscht beim FC Bayern Enttäuschung. Jonathan Tah richtet nun den Fokus auf das DFB-Pokalfinale.

Die Enttäuschung sitzt tief. Doch nach dem Aus des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League will Jonathan Tah den Blick schnell wieder nach vorne richten – auf das Finale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart.

„Wir haben jetzt noch mehr Lust, dieses Finale zu gewinnen“, sagte der Innenverteidiger nach dem 1:1 am Mittwoch gegen die Franzosen, das für die Bayern in der Königsklasse nicht zum Weiterkommen reichte. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister mit 4:5 verloren.

FC Bayern: Tah will Fokus voll auf das DFB-Pokal-Finale richten

Die Niederlage gegen PSG sei „einfach enttäuschend, und das ist normal“, erklärte Tah weiter. Nun gelte es, das Ausscheiden „so schnell wie möglich“ zu verarbeiten und „nach vorne“ zu schauen.

Für Tah und den FC Bayern bietet das Endspiel am 23. Mai 2026 in Berlin die Chance, die Saison mit dem DFB-Pokal zu krönen. Gegner im Finale ist der VfB Stuttgart.