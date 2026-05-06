FC Bayern: Tah will vor PSG-Kracher "nichts ändern"

SID 06.05.2026 • 07:15 Uhr Jonathan Tah sieht vor dem zweiten Gigantenduell mit Paris Saint-Germain keinen Grund, die offensive Ausrichtung des FC Bayern zu verändern. DerVerteidiger setzt trotz der vielen Gegentore in den vergangenen Wochen erneut auf ein Offensiv-Spektakel.

Fünf Gegentore im Hinspiel, 16 in den vergangenen sechs Partien – doch auch Bayern Münchens Abwehrchef Jonathan Tah sieht vor dem zweiten Gigantenduell mit Paris Saint-Germain keinen Grund, die offensive Ausrichtung des deutschen Rekordmeisters zu verändern.

„Grundsätzlich hat uns unsere Spielweise dahin gebracht, wo wir gerade sind und deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendetwas daran ändern sollten“, sagte der Nationalspieler vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Tah will mit Bayern „attraktiven Fußball spielen“

Der FC Bayern, so Tah weiter, wolle „attraktiven Fußball spielen, wir wollen offensiven Fußball spielen. Und natürlich ist das sehr fordernd, auch für uns Verteidiger, aber genauso ist es auch fordernd für die Offensivspieler, die manchmal auch dann sehr weit mit nach hinten verteidigen müssen. Deswegen: Das ist unsere Spielweise und darum werden wir nichts ändern.“

Nach dem denkwürdigen 4:5 in Paris sei nun „das Wichtigste, dass wir mutig sind, dass wir versuchen in Zweikämpfe reinzukommen, dass wir aggressiv sind und zweite Bälle gewinnen“, betonte Tah und ergänzte: „Wir versuchen natürlich, noch besser zu spielen, noch mehr Chancen zu kreieren, noch weniger zuzulassen. Wenn wir das hinkriegen, dann wird es auf jeden Fall wieder ein Spektakel.“