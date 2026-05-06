FC Bayern: Was Michael Ballack an Joshua Kimmich kritisiert

Maximilian Lotz 06.05.2026 • 20:55 Uhr Für Michael Ballack ist Joshua Kimmich beim FC Bayern ein Schlüsselspieler. Doch ein Detail stört ihn an seiner Spielerweise.

Joshua Kimmich zieht beim FC Bayern im Mittelfeld die Fäden. Auch Michael Ballack sieht in dem 31-Jährigen einen zentralen Erfolgsfaktor, dennoch hat der einstige Capitano einen Makel in Kimmichs Spielweise ausgemacht.

„Jo spielt generell auf sehr hohem Niveau. Das macht einen Topspieler aus, wenn er sehr oft an seine Topleistung herankommt. Das macht er. Er ist ein ganz entscheidender Spieler bei Bayern, der das Tempo vorgibt“, sagte Ballack vor dem Halbfinal-Rückspiel der Bayern gegen PSG (JETZT im LIVETICKER) in der Champions League bei DAZN zunächst.

FC Bayern: Das kritisiere Ballack am Spiel von Kimmich

„Er will fast jeden Ball, deswegen hat er so einen großen Einfluss auf den Spielfluss und die Spielgeschwindigkeit“, fügte Ballack hinzu und sah darin Fluch und Segen in Kimmichs Spiel.

„Und das kritisiere ich manchmal an seinem Spiel: Wenn er zu lange am Ball ist oder sich jeden Ball abholt und nicht schnell genug spielt, dann kränkelt und hakt manchmal ein bisschen das Spiel der Bayern“, urteilte der 49-Jährige: „Und wenn er das gut macht, dann sind sie noch mal einen Tick besser.“

Generell sei Kimmich ein „spielentscheidender Faktor auf der Sechs“ und das rufe er laut Ballack auch meistens ab. „Er ist für mich nicht wegzudenken auf der Position. In der Nationalmannschaft hat er eine andere Funktion, auch da ist er überragend gut.“