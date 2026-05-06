FC Bayern: Wut auf Schiedsrichter! Kimmich tobt auch nach Schlusspfiff

Maximilian Lotz , Thomas Walz 06.05.2026 • 22:15 Uhr Beim Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain rückt schon im ersten Durchgang Schiedsrichter Joao Pinheiro in den Fokus. Der Frust bleibt bis zum Schluss.

Beim Schlusspfiff entlud sich bei Joshua Kimmich nochmals die angestaute Wut. Als Schiedsrichter Joao Pinheiro das 1:1 (0:1) gegen Paris Saint-Germain und damit das Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League besiegelte, stürmte Kimmich auf den Schiri zu und schimpfte auf ihn ein – der Portugiese zückte umgehend Gelb.

Nachdem sich der Schiri wegdrehte, warf ihm Kimmich noch einen bösen Blick hinterher. Schon im ersten Durchgang waren die Emotionen bei den Münchnern früh hochgekocht. Anlass waren diverse Entscheidungen des 38 Jahre alten Unparteiischen.

Zunächst pfiff der portugiesische Schiri einen Angriff der Bayern wegen einer vermeintlichen Abseitsposition von Harry Kane (23.) ab, doch die TV-Bilder offenbarten, dass es äußerst knapp war.

TV-Experte Ballack wütet: „Ein Riesen-Fehler vom Schiedsrichter“

DAZN-Experte Michael Ballack sprach von einer „Riesen-Fehlentscheidung“ und verwies auf die generelle Auslegung, in knappen Fällen das Spiel weiterlaufen zu lassen, um später einen VAR-Check zu ermöglichen. „Er darf das nicht selbstständig abpfeifen. Das ist ein Riesen-Fehler vom Schiedsrichter.“

Hielten sich die Proteste da noch in Grenzen, wurde es in der 29. Minute schon energischer. Der bereits mit Gelb verwarnte Nuno Mendes war bei einem Dribbling von Konrad Laimer mit dem Arm am Ball – doch statt Freistoß und Gelb-Rot gegen den PSG-Verteidiger ahndete Pinheiro ein vorheriges Handspiel von Laimer.

Die TV-Bilder belegten nicht zweifelsfrei, ob der Österreicher den Ball mit dem Körper, Bein oder Arm berührt hatte. „Für mich ist es Brust und Oberschenkel“, sagte Khedira in der Halbzeitpause: „Das ist eine krasse Fehlentscheidung. Damit greift der Schiedsrichter in ein wunderbares Fußballspiel von zwei tollen Mannschaften ein, das den Spielern gehört.“

Noch vor der Halbzeitpause gab es erneut Aufregung. Der Ärger über den ausgebliebenen Platzverweis gegen PSG war kaum verraucht, da gab es abermals wütende Proteste der Bayern. Bei einem Befreiungsschlag schoss Vitinha im Sechzehner Teamkollege Joao Neves aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm.

Bayern fordern Handelfer – zu Unrecht

Die Münchner forderten vehement Elfmeter, fast die ganze Bank sprang auf und gestikulierte wild, das Publikum reagierte mit lauten Pfiffen – aber der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Laut Regelwerk war dies eine korrekte Entscheidung.

Laut dem International Football Association Board (IFAB) gilt: Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor. Es sei denn, der Ball landet direkt im gegnerischen Tor oder der Spieler erzielt unmittelbar danach ein Tor – in diesem Fall erhält die gegnerische Mannschaft einen direkten Freistoß.

„Das ist natürlich in Summe jetzt ein Tick zu viel“, befand Ballack im Livekommentar.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick sah in der Halbzeitpause die umstrittenen Szenen etwas entspannter. Bei Laimer hatte Rangnick ein Handspiel gesehen, wie er im Gespräch mit SPORT1 erklärte, „und der Befreiungsschlag kommt vom eigenen Mann, dann ist es kein Handspiel, das wird nicht gepfiffen. Der Schiri hat also bis jetzt keinen großen Fehler gemacht!“