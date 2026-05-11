Champions League: Große Ehre! Deutscher Schiedsrichter pfeift Finale

Große Ehre für Daniel Siebert! Der deutsche Schiedsrichter darf das Finale der Champions League in Budapest pfeifen.
Deutscher Schiri pfeift CL-Finale
Siebert, der auch schon das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Arsenal und Atlético Madrid leitete, wurde von der UEFA auch für das Endspiel am 30. Mai (ab 18 Uhr im LIVETICKER) zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal ausgewählt.
An seiner Seite sind seine deutschen Kollegen Jan Seidel und Rafael Foltyn als Assistenten im Einsatz. Vierter Offizieller ist Sandro Schärer aus der Schweiz, der das Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern leitete.
Champions League: Auch VAR-Leitung beim Finale in deutscher Hand
Zusätzlich sind auch noch zwei weitere deutsche Offizielle im Einsatz. Bastian Dankert verantwortet den VAR. Unterstützung bekommt er von seinem deutschen Kollegen Robert Schröder und dem Spanier Carlos Del Cerro Grande.
Der letzte deutsche Schiedsrichter, der ein Champions-League-Finale leitete, war Felix Brych. Er pfiff das Endspiel 2017 zwischen Juventus Turin und Real Madrid in Cardiff.