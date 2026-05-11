Champions League: Große Ehre! Deutscher Schiedsrichter pfeift Finale

Moritz Thienen 11.05.2026 • 15:19 Uhr Daniel Siebert ist Schiedsrichter im Champions-League-Finale in Budapest. Der Deutsche leitet das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.

Große Ehre für Daniel Siebert! Der deutsche Schiedsrichter darf das Finale der Champions League in Budapest pfeifen.

An seiner Seite sind seine deutschen Kollegen Jan Seidel und Rafael Foltyn als Assistenten im Einsatz. Vierter Offizieller ist Sandro Schärer aus der Schweiz, der das Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern leitete.

Champions League: Auch VAR-Leitung beim Finale in deutscher Hand

Zusätzlich sind auch noch zwei weitere deutsche Offizielle im Einsatz. Bastian Dankert verantwortet den VAR. Unterstützung bekommt er von seinem deutschen Kollegen Robert Schröder und dem Spanier Carlos Del Cerro Grande.