Havertz als erster Deutscher in zwei CL-Finals erfolgreich

SID 30.05.2026 • 18:28 Uhr Dem Nationalspieler gelingt im Finale von Budapest ein besonderer Treffer.

Als erster deutscher Fußballer hat Kai Havertz in zwei Champions-League-Endspielen mindestens je einen Treffer erzielt. Im Finale gegen Paris Saint-Germain erzielte der Nationalspieler am Samstagabend in Budapest früh die Führung für den FC Arsenal (6.). 2021 hatte er den FC Chelsea mit einem Treffer im Endspiel gegen Manchester City (1:0) zum Triumph in der Champions League geschossen.

Havertz ist dazu erst der dritte deutsche Spieler, der in zwei verschiedenen Finals des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs getroffen hat. Gerd Müller und Franz „Bulle“ Roth war dies in den 70er-Jahren für den FC Bayern im Europapokal der Landesmeister ebenfalls gelungen. Zur Saison 1992/93 wurde die Champions League eingeführt.

„Als Kind hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Finale ein Tor schießen und das Spiel gewinnen würde. Darauf werde ich immer stolz sein. Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird“, hatte Havertz im Vorfeld dem Guardian gesagt.