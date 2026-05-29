Havertz hofft auf Déjà-vu vom Finale 2021

SID 29.05.2026 • 13:09 Uhr Der deutsche Nationalspieler würde nur zu gerne erneut ein Endspiel entscheiden.

Arsenals Stürmer Kai Havertz hofft im Finale der Champions League auf ein Déjà-vu. „Das werde ich nie vergessen“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler dem Guardian mit Blick auf seinen Siegtreffer für den FC Chelsea im Endspiel 2021: „Als Kind hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Finale ein Tor schießen und das Spiel gewinnen würde. Darauf werde ich immer stolz sein. Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird.“

Vor fünf Jahren hatten die Blues den Favoriten Manchester City dank des Treffers von Havertz mit 1:0 geschlagen. Auch am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) mit den Gunners geht er als Underdog ins Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain. „Wir kämpfen nun schon seit einigen Jahren auf höchstem Niveau und haben endlich die Premier League gewonnen. Das gibt uns einen enormen Schub“, betonte der 26-Jährige: „Es spielt keine Rolle, ob man als Außenseiter gilt oder was auch immer.“