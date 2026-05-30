Havertz in Arsenals Startelf – PSG mit Dembélé und Hakimi

SID 30.05.2026 • 17:03 Uhr Der deutsche Nationalspieler beginnt im Finale der Champions League an vorderster Front.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz geht im Champions-League-Finale in Budapest von Anfang an auf Torejagd für den FC Arsenal. Teammanager Mikel Arteta beorderte den 26-Jährigen anstelle des schwedischen Stürmers Viktor Gyökeres in die Startformation des englischen Meisters. Titelverteidiger Paris Saint-Germain läuft am Samstag (18.00 Uhr/DAZN und ZDF) in Bestbesetzung mit den zuletzt angeschlagenen Stammspielern Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi auf.

Weltfußballer Dembélé hatte sich im letzten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC am 17. Mai eine Wadenverletzung zugezogen, war am vergangenen Dienstag aber ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ich hatte 10 bis 15 Tage Zeit, um mich in Form zu bringen“, sagte der Franzose am Freitag und kündigte an: „Deshalb bin ich zu 100 Prozent fit für dieses Finale.“ Er beginnt mit Chwitscha Kwarazchelia und Désiré Doué in der offensiven Dreierreihe.

Der marokkanische Außenverteidiger Hakimi hat eine Oberschenkelverletzung auskuriert, die er in der Königsklasse am 28. April im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern München erlitten hatte. Er startet nun an der Seite von Abwehrchef Marquinhos, dem ehemaligen Frankfurter Willian Pacho und Linksverteidiger Nuno Mendes.

Havertz beginnt derweil zwischen den Flügelspielern Bukayo Saka und Leandro Trossard. Kapitän Martin Ödegaard soll im Zentrum die Fäden ziehen. In diser Saison war Havertz lange vom Verletzungspech verfolgt und verpasste 35 Partien.

2021 hatte Havertz den FC Chelsea zum Sieg in der Königsklasse geschossen. Beim 1:0 über Manchester City erzielte er den goldenen Treffer. – Die Aufstellungen im Überblick:

Paris: Safonow – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. – Trainer: Enrique