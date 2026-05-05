Hoeneß: Bayern-Fans erstmals "eine wirklich große Hilfe"

SID 05.05.2026 • 11:51 Uhr Uli Hoeneß rechnet den Bayern gegen PSG große Chancen aus - und hofft auf den Faktor Fans.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß fiebert dem Halbfinal-Rückspiel „seines“ FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain entgegen – und glaubt fest an den Einzug ins Endspiel am 30. Mai in Budapest. „Das Momentum“ nach dem 4:5 im Hinspiel liege vor dem Wiedersehen am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in München „beim FC Bayern, nicht bei Paris“, sagte Hoeneß bei DAZN.

Der 74-Jährige spürt, wie die ganze Stadt auf das Duell hinfiebert. „Wo immer du hinkommst, wirst du auf dieses Spiel angesprochen“, sagte er und berichtete von einem Essen mit seiner Ehefrau Susi, bei dem er auf den Kracher angesprochen worden sei. „Das ist schon etwas ganz Besonderes“, sagte er.

Ein abermaliges Spektakel wie in Paris erwartet Hoeneß allerdings nicht. „Nein, das wird es nicht geben. Aber es wird vielleicht ein 3:1 oder ein Unentschieden, wenn wir ausscheiden sollten. Aber wenn wir gewinnen, dann glaube ich nicht, dass da vier, fünf Tore fallen“, sagte er.

Hoeneß: Fans eine „wirklich große Hilfe“

Wichtig sei, dass die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beim Versuch, den Rückstand aus dem ersten Vergleich wettzumachen, „nicht hektisch“ werde. Zumal sie die Fans im Rücken habe.

Hoeneß hat „zum ersten Mal das Gefühl, dass unser Publikum eine wirklich große Hilfe ist“. Schon beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) sei die Stimmung „Wahnsinn“ gewesen. „Und genau das ist ein Vorteil für uns, der eine ganz große Rolle spielen kann.“