Laura Wontorra fragt Max Eberl nach Titelprämie - dann wird's kurios

Maximilian Lotz 06.05.2026 • 21:44 Uhr Max Eberl wird vor dem Halbfinal-Rückspiel der Bayern nach einer Titelprämie gefragt. Dann geht es plötzlich um die Kleidung.

Eine eigentlich harmlose Frage von DAZN-Moderatorin Laura Wontorra an Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl nach einer möglichen Titelprämie hat sich vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen PSG (JETZT im LIVETICKER) zu einem kuriosen Gespräch entwickelt. Denn plötzlich scherzten Eberl und Sami Khedira über Klamotten.

„Das ist mir ehrlicherweise scheißegal, ob es irgendeine Prämie gäbe. Ich möchte gern drei Pokale haben, wenn’s geht“, betonte Eberl. Danach wollte Wontorra von Khedira wissen, wie hoch denn die Prämie damals bei Real Madrid gewesen sei. „Angemessen hoch“, druckste Khedira etwas herum, „sie war königlich.“

Eberl über Khedira: „Wenn ich Samis Klamotten sehe …“

Daraufhin konnte sich Eberl einen lockeren Spruch nicht verkneifen: „Wenn ich Samis Klamotten sehe, dann hat er eine richtig gute Prämie gehabt. Er sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt.“

Khedira gewann 2014 mit Real Madrid die Champions League. Und Wontorra fügte hinzu: „Im gleichen Jahr hat er ja noch 300.000 Euro vom DFB bekommen, weil er Weltmeister geworden ist.“

Khedira scherzt: „Max hat die drei Streifen“

Khedira konterte mit einem Blick auf das Outfit von Eberl, der eine Trainingsjacke trug. „Max hat die drei Streifen. Björn Gulden (adidas-CEO, Anm. d. Red.) ist nicht so spendabel wie bei mir.“

Wontorra habe einen Sponsor, „wie ich heute wieder auf Insta gesehen habe“, fügte Khedira hinzu: „Ich muss mir alles hart erarbeiten. Meine Knie sind im Arsch, aber okay. Deswegen stehe ich hier.“