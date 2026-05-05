FC Bayern: Dieser Spieler ist für Lothar Matthäus unverzichtbar

Franziska Wendler 05.05.2026 • 11:00 Uhr Die Bayern sind im Champions-League-Showdown gegen PSG gefordert. Lothar Matthäus würde dabei vor allem auf einen Spieler nicht verzichten.

Geht es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, dann darf die Partie gerne wieder derart spektakulär werden wie beim 5:4 für PSG im Hinspiel. Daran glauben kann der 65-Jährige aber nicht.

„Im Hinspiel ging es um eine gute Ausgangsposition, am Mittwoch geht es ums Weiterkommen und den Einzug ins Finale in der Champions League. Ein Heimspiel hat noch einmal eine andere Dynamik, für Bayern geht es darum, von Anfang an zu zeigen, welch große Kraft in diesem Verein steckt“, formulierte er in seiner Sky-Kolumne.

Matthäus: FC Bayern muss defensive Schwächen von PSG nutzen

„Von der Mannschaft erwarte ich mehr Balldominanz, weil sie zu Hause spielt und einen Rückstand drehen muss“, meinte Matthäus: „Gegen Real Madrid waren die Vorzeichen anders, Bayern durfte nur nicht mit mehr als einem Tor verlieren. Gegen PSG müssen sie gewinnen.“

Wichtig für den ehemaligen Bayern-Profi: PSG offenbarte im Hinspiel defensive Schwächen, die die Münchner ausnutzen müssen.

Keine einfache Aufgabe, zumal der Rekordmeister am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim drei Tore kassierte. „Es wird wichtig sein, sich nicht nur auf die Offensive zu verlassen, sondern auch konsequent gegen den Ball zu arbeiten“, so Matthäus.

Matthäus würde „nie auf Konrad Laimer verzichten“

Wichtig für ihn zudem: Der Einsatz eines bestimmten Spielers in der Startelf. „Was die Aufstellung angeht, würde ich nie auf Konrad Laimer verzichten, denn auf ihn war immer Verlass. Laimer und Dayot Upamecano sind von ihrer Zweikampfstärke und Körpersprache her Spieler, die eine Mannschaft braucht.“

Auch im Mittelfeld ist die Sache für ihn klar. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović sind gesetzt, dazu soll weiter vorne Jamal Musiala wirbeln.

Der Doppel-Torschütze vom vergangenen Wochenende, Leon Goretzka, soll es demnach von der Bank aus richten: „Mit seiner Qualität und seiner Dynamik kann er für neue Impulse sorgen.“