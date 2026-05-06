Manuel Neuer nach Bayern-Aus: "Wir waren heute keine Killer"

SPORT1 06.05.2026 • 23:25 Uhr Den Bayern fehlte gegen Paris in vielen Momenten der Glanz und die Durchschlagskraft der vergangenen Wochen. Das kritisiert auch Manuel Neuer.

Laut Kapitän Manuel Neuer hat Bayern München für eine Aufholjagd gegen Paris Saint-Germain der nötige „Killerinstinkt“ gefehlt. „Wir waren heute keine Killer in der Offensive. Dieser Schlüsselmoment im Spiel hat einfach gefehlt. Wir waren da, aber vorne in der Box von PSG war das nicht klar genug“, kritisierte der Münchner Torhüter bei DAZN nach dem 1:1 (0:1) im Halbfinal-Rückspiel der Champions League.

Die Pariser seien beim historischen Hinspiel (5:4) in der Vorwoche mit ihren fünf Treffern als „Killer“ aufgetreten. „Sowas hätten wir heute gebraucht“, sagte der 40-Jährige, für den es das letzte Spiel in der Königsklasse gewesen sein könnte. Neuers Zukunft ist noch offen.

Neuer richtet Blick auf das Pokalfinale

Man habe „gesehen, dass wir eigentlich auch dem Finale nahe gewesen sind, aber das Ding nicht zu Ende spielen konnten“, ergänzte der Keeper – und versuchte mit leerem Blick und trotz des geplatzten Triple-Traums, das Positive aus der Saison zu ziehen.

„Wir sind verdient deutscher Meister geworden“, sagte Neuer: „Wir freuen uns auf das Pokalfinale in Berlin. Da denken wir natürlich jetzt nicht dran, weil jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung.“

Konrad Lainer nannte es „hart, wenn man in so einem Spiel ausscheidet. Ich glaube, über zwei Spiele kommt es auf diesem Niveau auf ganz kleine Details drauf an. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir das biegen können. Am Ende gewinnst du nicht, das tut natürlich weh.“

Laimer: Bayern ab und zu „schlampig“

Der Österreicher befand: „Ich finde, wir hatten immer genug Momente. Es hat irgendwie der letzte Punch gefehlt, dass die Hundertprozentige rauskommt. Wir hatten viele Abschlüsse, hatten viele Aktionen im gegnerischen Strafraum. Wir waren dann ganz sicher sogar ein bisschen schlampig ab und zu – eben nicht so genau, wie wir es sein können, nicht so gut im Abschluss, wie wir sein können.“

Der Treffer von Harry Kane sei „ein Ticken zu spät“ gefallen: „Wenn es ein bisschen früher fällt, dann kommt das ganze Stadion nochmal, wie es das ganze Spiel schon da war und wir können das Spiel noch gewinnen.“

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