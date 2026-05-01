PSG - Bayern? Pep Guardiola reißt Witze

Philipp Heinemann 01.05.2026 • 15:03 Uhr Pep Guardiola verzichtet freiwillig auf den Showdown zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern - und scherzt über sein mangelndes Interesse.

Es war einer der kurioseren Randaspekte des irrwitzigen Spektakels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern: Während die beiden Topklubs die Fußballwelt in Atem hielten, sah sich Pep Guardiola lieber ein Drittligaspiel an.

Der Trainer von Manchester City weilte beim Heimspiel von Stockport County gegen Port Vale. Was ihn dazu bewogen hat?

„Ich habe im Kalender das Spiel PSG gegen Bayern gesehen und habe mir gesagt: Bah, was für ein Desaster-Spiel. Die Trainer sind nicht gut, Luis, Vinnie, von daher … wirklich, wirklich beschissene Spieler …“, sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz. Natürlich im Scherz.

Wegen Bayern-Spiel: Guardiola erheitert die Presse

Die anwesenden Journalisten lachten, während der Katalane mit bemüht ernster Miene fortfuhr: „Ich habe mich entschlossen – ich liebe den englischen Fußball – mir Stockport anzuschauen.“

Paris und die Bayern hatten sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein Neun-Tore-Duell geliefert. In der internationalen Presse wurde die Partie als eine der besten in der Geschichte des Wettbewerbs gefeiert. Die 1:2-Niederlage von Stockport fand dagegen kaum Beachtung.