Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Nach PSG-Sieg über FC Bayern: Kunstausstellung verwüstet

Verwüstung nach PSG-Finaleinzug

Nach dem Finaleinzug von PSG kocht die Situation in der französischen Hauptstadt über. Über 100 Bilder einer Ausstellung werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt.
Paris befindet sich nach dem Finaleinzug in der Champions League im Ausnahmezustand. Bei Ausschreitungen werden mehrere Menschen verletzt.
SPORT1
Nach dem Finaleinzug von PSG kocht die Situation in der französischen Hauptstadt über. Über 100 Bilder einer Ausstellung werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt.

Großer Jubel in Paris – doch für den bekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand endete die Nacht nach dem Finaleinzug von Paris Saint-Germain in der Champions League mit einem Schock. Seine Ausstellung „Vivre Ensemble“, die seit dem 11. April 2026 auf der Place de la Concorde zu sehen ist, wurde in der Nacht massiv beschädigt.

„Man hat mich in der Nacht informiert. Als ich das alles gesehen habe, war ich ziemlich traurig. Ich war um 5.30 Uhr vor Ort“, sagte der Fotograf Le Parisien. Von den 180 ausgestellten Fotos seien rund 100 beschädigt worden. „Die Verantwortlichen sind darauf herumgesprungen“, schilderte er.

PSG-Erfolg gegen FC Bayern hat unschönes Nachspiel

In einem Video in den sozialen Netzwerken dokumentierte Arthus-Bertrand die umgestürzten Holztafeln und die beschädigten Motive, in denen drei Jahre Arbeit stecken. Mit Ironie kommentierte er: „Offenbar haben die PSG-Fans die Ausstellung geliebt.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Es lebe der Fußball… es lebe die Fotografie und vor allem: es lebe das Zusammenleben. Wir laden euch ein, diese Ausstellung gemeinsam wieder in Ordnung zu bringen“, verkündete Arthus-Bertrand bei Instagram.

Nicht nur Ausstellung in Paris zerstört

Dem Aufruf seien sofort 30 bis 40 Helfer gefolgt, um die Bilder wieder aufzustellen. Die kostenlose Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 10. Mai 2026.

Während das Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend in München stattfand, war der Vandalismus auf der Place de la Concorde nicht die einzige Ausschreitung in der französischen Hauptstadt.

Laut offiziellen Dokumentationen gab es im Großraum Paris 127 Festnahmen und 34 Verletzte, darunter 23 leicht verletzte Polizisten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite