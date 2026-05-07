Nach PSG-Sieg über FC Bayern: Kunstausstellung verwüstet

Großer Jubel in Paris – doch für den bekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand endete die Nacht nach dem Finaleinzug von Paris Saint-Germain in der Champions League mit einem Schock. Seine Ausstellung „Vivre Ensemble“, die seit dem 11. April 2026 auf der Place de la Concorde zu sehen ist, wurde in der Nacht massiv beschädigt.
Verwüstung nach PSG-Finaleinzug
„Man hat mich in der Nacht informiert. Als ich das alles gesehen habe, war ich ziemlich traurig. Ich war um 5.30 Uhr vor Ort“, sagte der Fotograf Le Parisien. Von den 180 ausgestellten Fotos seien rund 100 beschädigt worden. „Die Verantwortlichen sind darauf herumgesprungen“, schilderte er.
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In einem Video in den sozialen Netzwerken dokumentierte Arthus-Bertrand die umgestürzten Holztafeln und die beschädigten Motive, in denen drei Jahre Arbeit stecken. Mit Ironie kommentierte er: „Offenbar haben die PSG-Fans die Ausstellung geliebt.“
„Es lebe der Fußball… es lebe die Fotografie und vor allem: es lebe das Zusammenleben. Wir laden euch ein, diese Ausstellung gemeinsam wieder in Ordnung zu bringen“, verkündete Arthus-Bertrand bei Instagram.
Nicht nur Ausstellung in Paris zerstört
Dem Aufruf seien sofort 30 bis 40 Helfer gefolgt, um die Bilder wieder aufzustellen. Die kostenlose Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 10. Mai 2026.
Während das Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend in München stattfand, war der Vandalismus auf der Place de la Concorde nicht die einzige Ausschreitung in der französischen Hauptstadt.
Laut offiziellen Dokumentationen gab es im Großraum Paris 127 Festnahmen und 34 Verletzte, darunter 23 leicht verletzte Polizisten.