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PSG-Hit: Bayern mit Laimer statt Davies

PSG-Hit: Bayern mit Laimer statt Davies

Trainer Kompany verändert seine Hinspiel-Elf nur auf einer Position.
Bayern-Trainer Vincent Kompany
Bayern-Trainer Vincent Kompany
© AFP/SID/Alexandra BEIER
SID
Trainer Kompany verändert seine Hinspiel-Elf nur auf einer Position.

Mit nur einer Änderung in den nächsten Schlagabtausch: Trainer Vincent Kompany setzt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League mit dem FC Bayern gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf Konrad Laimer als Linksverteidiger. Der Österreicher rückt nach dem 4:5 im Hinspiel als einzige neue Kraft in die Startelf und ersetzt Alphonso Davies.

Im Vergleich zum 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende nimmt Kompany sechs Änderungen vor. Jonathan Tah, Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala behalten ihren Platz in der Anfangsformation.

Vor Kapitän Manuel Neuer im Tor verteidigen Stanisic, Abwehrchef Dayot Upamecano, Tah und Laimer. Das Mittelfeld-Duo bilden wie gewohnt Joshua Kimmich und Pavlovic, davor agiert Musiala. Der 101-Tore-Sturm mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz soll das Ticket zum Finale am 30. Mai in Budapest herausschießen.

Auf der Bank hat Kompany wieder hochkarätigere Alternativen: Tom Bischof meldete sich schon gegen Heidenheim wieder im Kader zurück, nun sind auch Lennart Karl und Raphael Guerreiro nach ihren Verletzungen wieder dabei. Nur Serge Gnabry fehlt verletzt.

Bei Paris gibt es keine Überraschungen. Warren Zaire-Emery spielt für den verletzten Achraf Hakimi wie von Trainer Luis Enrique angekündigt auf der rechten Abwehrseite. Seinen Platz im Mittelfeld nimmt Fabián Ruiz ein. Vorne wirbelt erneut das gefürchtete Trio aus Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Chwitscha Kwarazchelia. – Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany

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