PSG-Präsident Al-Khelaifi: "Luis Enrique ist meine beste Entscheidung"

Conrad Fröhlich 07.05.2026 • 14:22 Uhr Nach Anlaufschwierigkeiten entpuppte sich Luis Enrique für PSG als echter Glücksgriff. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi adelt den Trainer.

Schon während der Nachspielzeit bahnte sich sowohl auf der Bank als auch in der Loge in der Münchner Allianz Arena großer Jubel an. Als der umstrittene Schiedsrichter Joao Pinheiro das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und PSG beendete und der Pariser Finaleinzug in trockenen Tüchern war, gab es kein Halten mehr.

Auch der überglückliche PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi war in Feierlaune und fand nach der Partie große Worte für Trainer Luis Enrique, der am Mittwochabend den zweiten Finaleinzug in der Königsklasse hintereinander eintütete. „Luis Enrique ist wirklich unser größter Trumpf, der Beste, meine beste Entscheidung. Ich habe in den letzten 15 Jahren immer wieder davon gesprochen, ihn zu verpflichten. Er ist ein fantastischer Trainer, der beste Trainer der Welt“, adelte er den Pariser Übungsleiter bei CBS.

PSG-Stars: „Sie sind echte Krieger“

Der Trainer des amtierenden Champions-League-Siegers sei dabei auch „als Mensch unglaublich. Er hat den Fußball revolutioniert, nicht nur bei Paris Saint-Germain, sondern im gesamten Fußball. Ich bin sehr stolz auf ihn, und er ist wirklich der beste Trainer der Welt.“

Bei seiner Lobeshymne vergaß der PSG-Boss auch seine Mannschaft nicht und hob obendrein die Moral der Spieler hervor: „Sie sind nicht nur Fußballer, sie sind echte Krieger.“

Die „echten Krieger“ setzten den Münchnern bereits in der dritten Minute einen Stich ins Herz, als Ousmane Dembélé zum frühen 1:0 vollstreckte. Fortan gelang es den Parisern, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz und Co. weitgehend in Schach zu halten. Kanes Ausgleich tief in der Nachspielzeit kam deutlich zu spät, um den sich früh anbahnenden Finaleinzug der Franzosen nochmal zu gefährden.