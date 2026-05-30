Sorgen um Ousmane Dembélé

Maximilian Lotz 30.05.2026 • 20:40 Uhr Ousmane Dembélé bringt Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale zurück ins Spiel - doch dann muss der Offensivstar raus.

Ousmane Dembélé hat sorgenvolle Mienen verursacht. Der französische Nationalspieler musste im Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (JETZT im LIVETICKER) kurz vor Ablauf der regulären 90 Minuten beim Spielstand von 1:1 angeschlagen ausgewechselt werden.

Kurz nach Anbruch der sechsminütigen Nachspielzeit lief Dembélé plötzlich nicht mehr rund – und sorgte so für hektische Betriebsamkeit bei PSG-Coach Luis Enrique, der Goncalo Ramos zur Einwechslung beorderte. Aber Dembélé biss zunächst noch auf die Zähne, griff sich aber immer wieder an sein rechtes Bein und dehnte sich.

TV-Kommentator leidet mit Dembélé

ZDF-Kommentator Gari Paubandt litt mit dem Weltfußballer: „So wie er gerade humpelt. Das kann man nicht mehr gehen nennen.“

Kurz vor dem Abpfiff in der sechsten Minute der Nachspielzeit wurde der Wechsel schließlich vollzogen. Dembélé verließ eigenständig den Platz.

Ob es sich nur um eine Zerrung oder eine schwerere Muskelverletzung handelt, werden wohl weitere Untersuchungen zeigen.

„Verletzung oder Krämpfe?“ Sorgen um Dembélé und Vitinha

Die französische Presse zeigte sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft besorgt. „Verletzung oder Krämpfe?“, titelte RMC Sport.

Kurzfristig war es für Paris im Kampf um die Titelverteidigung eine empfindliche Schwächung. Der Ex-Dortmunder hatte per Elfmeter (65.) die Führung der Gunners durch Kai Havertz (6.) ausgeglichen.