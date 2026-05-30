Sorgen um Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé hat sorgenvolle Mienen verursacht. Der französische Nationalspieler musste im Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (JETZT im LIVETICKER) kurz vor Ablauf der regulären 90 Minuten beim Spielstand von 1:1 angeschlagen ausgewechselt werden.
Sorgen um Dembélé
Kurz nach Anbruch der sechsminütigen Nachspielzeit lief Dembélé plötzlich nicht mehr rund – und sorgte so für hektische Betriebsamkeit bei PSG-Coach Luis Enrique, der Goncalo Ramos zur Einwechslung beorderte. Aber Dembélé biss zunächst noch auf die Zähne, griff sich aber immer wieder an sein rechtes Bein und dehnte sich.
TV-Kommentator leidet mit Dembélé
ZDF-Kommentator Gari Paubandt litt mit dem Weltfußballer: „So wie er gerade humpelt. Das kann man nicht mehr gehen nennen.“
Kurz vor dem Abpfiff in der sechsten Minute der Nachspielzeit wurde der Wechsel schließlich vollzogen. Dembélé verließ eigenständig den Platz.
Ob es sich nur um eine Zerrung oder eine schwerere Muskelverletzung handelt, werden wohl weitere Untersuchungen zeigen.
„Verletzung oder Krämpfe?“ Sorgen um Dembélé und Vitinha
Die französische Presse zeigte sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft besorgt. „Verletzung oder Krämpfe?“, titelte RMC Sport.
Kurzfristig war es für Paris im Kampf um die Titelverteidigung eine empfindliche Schwächung. Der Ex-Dortmunder hatte per Elfmeter (65.) die Führung der Gunners durch Kai Havertz (6.) ausgeglichen.
In der Halbzeit der Verlängerung musste dann auch der ebenfalls angeschlagene Vitinha ausgewechselt werde.