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Trotz Münchner Aufholjagd: Enrique "nicht frustriert"

Trotz Münchner Aufholjagd: Enrique „nicht frustriert“

Auch mit etwas Abstand ist der PSG-Trainer noch immer begeistert von dem 5:4-Spektakel gegen den FC Bayern.
PSG-Trainer Luis Enrique
PSG-Trainer Luis Enrique
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
Auch mit etwas Abstand ist der PSG-Trainer noch immer begeistert von dem 5:4-Spektakel gegen den FC Bayern.

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain kann mit dem knappen Vorsprung seiner Mannschaft im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern München weiter gut leben. Er sei trotz der Aufholjagd der Münchner im Hinspiel am vergangenen Dienstag „nicht frustriert“, versicherte der spanische Coach am Freitag, „weil das für mich ein einzigartiges Fußballspiel ist“.

Titelverteidiger PSG und die Bayern hatten sich beim 5:4-Spektakel in Paris einen offenen Schlagabtausch geliefert, Paris hatte zwischenzeitlich sogar 5:2 geführt. „Wir haben das Spiel gewonnen. Aber wir hätten auch Unentschieden spielen können, wir hätten das Spiel verlieren können, und das wäre nicht ungerecht gewesen“, erklärte Enrique fünf Tage vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena.

„Es war ein sehr spektakuläres Spiel, weil die Angreifer beider Mannschaften die Verteidiger häufig überwunden haben, aber nicht, weil sie defensiv schlechte Arbeit geleistet hätten“, sagte der 55-Jährige: „Genau das macht dieses Spiel so großartig, weil es ein unglaubliches Niveau hatte – vor allem bei den Angreifern.“

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