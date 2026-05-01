Trotz Münchner Aufholjagd: Enrique „nicht frustriert“

SID 01.05.2026 • 14:37 Uhr Auch mit etwas Abstand ist der PSG-Trainer noch immer begeistert von dem 5:4-Spektakel gegen den FC Bayern.

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain kann mit dem knappen Vorsprung seiner Mannschaft im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern München weiter gut leben. Er sei trotz der Aufholjagd der Münchner im Hinspiel am vergangenen Dienstag „nicht frustriert“, versicherte der spanische Coach am Freitag, „weil das für mich ein einzigartiges Fußballspiel ist“.

Titelverteidiger PSG und die Bayern hatten sich beim 5:4-Spektakel in Paris einen offenen Schlagabtausch geliefert, Paris hatte zwischenzeitlich sogar 5:2 geführt. „Wir haben das Spiel gewonnen. Aber wir hätten auch Unentschieden spielen können, wir hätten das Spiel verlieren können, und das wäre nicht ungerecht gewesen“, erklärte Enrique fünf Tage vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena.