Vor Bayern-Duell: So will Enrique Hakimi ersetzen

SPORT1 01.05.2026 • 14:21 Uhr PSG-Trainer Luis Enrique gibt Einblicke in die Personalplanung vor dem Bayern-Duell. Als Hakimi-Ersatz könnte ein Mittelfeldspieler in ungewohnter Rolle agieren.

Auf der Pressekonferenz vor der Ligapartie gegen den FC Lorient hat PSG-Trainer Luis Enrique über den Ausfall von Achraf Hakimi im anstehenden Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern (im LIVETICKER) gesprochen.

Er bestätigte den Ausfall des marokkanischen Stammspielers und gab zugleich Hinweise, wie er den prominenten Verlust auffangen will – nicht aber ohne eine Lobeshymne auf den verletzten Pechvogel zu singen.

Hakimi: „Er ist eine Maschine, unglaublich“

„Hakimi, was soll ich erklären? Sein Level? Er ist Stammspieler, spielt ständig auf sehr hohem Niveau. Er ist eine Maschine, unglaublich. Es ist, als hätte man drei Spieler. Leider wird er nicht in München sein“, erklärte Enrique. Zur Ausfallzeit und genaueren Diagnose gab sich der Coach verschlossen: „Ich werde keine Informationen über seinen Ausfall preisgeben.“

Auf möglichen Ersatz angesprochen, verwies der Spanier auf die Tiefe seines Kaders und auf die bereits bewiesene Flexibilität innerhalb der Mannschaft. „Wir sind ruhig und glücklich, weil wir Möglichkeiten haben, mit sehr hochkarätigen Spielern“, betonte der PSG‑Trainer.

Champions League: Dieser Mittelfeldakteur könnte gegen Bayern spielen

Als Beispiele nannte Enrique mehrere Lösungsaspekte für den Rückspiel-Kracher in der Allianz Arena: „Wir haben Warren Zaire‑Emery, der bereits als Rechtsverteidiger gespielt hat. Auch Lucas Hernández konnte spielen, als Nuno Mendes verletzt war.“

Gerade Zaire‑Emery, im Hinspiel noch im zentralen Mittelfeld aufgestellt, gilt als heißer Kandidat für den Hakimi-Ersatz. Enrique machte aus seiner Wertschätzung für den Youngster keinen Hehl: „Jeder kennt Warren, ich freue mich, so einen Spieler zu haben.“