Pariser Polizei fürchtet PSG-Krawalle

SID 28.05.2026 • 06:47 Uhr Die Teilnahme von PSG am Finale der Champions League birgt ein Sicherheitsrisiko. Die Pariser Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Geplünderte Geschäfte, eingeschlagene Fensterscheiben und brennende Autos: Angesichts der verheerenden Ausschreitungen rund um das Champions-League-Finale im vergangenen Jahr befürchtet die französische Polizei auch am Rande des diesjährigen Endspiels am Samstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) wieder Krawalle in Paris.

Anlässlich der Partie von Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal in Budapest werden in Frankreich 22.000 Polizisten und Gendarmen im Einsatz sein, sagte Innenminister Laurent Nuñez am Mittwoch dem französischen Onlineportal Brut. 8.000 der vorgesehenen Einsatzkräfte seien für Paris und den Großraum rund um die Metropole vorgesehen.

Heftige Ausschreitungen im Vorjahr

Im vergangenen Jahr hatte PSG mit Trainer Luis Enrique beim Finale in München gegen Inter Mailand (5:0) gewonnen, danach war es in Paris zu Tumulten gekommen. 5.400 Polizisten und Gendarmen waren damals rund um Paris im Einsatz gewesen. 23 Einsatzkräfte hatten Blessuren erlitten, insgesamt waren 127 Menschen festgenommen worden.