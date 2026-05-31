„Wird kurz wehtun“: Havertz trotz Finalfrust mit WM-Vorfreude

SID 31.05.2026 • 06:32 Uhr Der Offensivspieler soll nach der Finalniederlage mit Arsenal im Lager der deutschen Mannschaft schnell aufgefangen werden.

Lange sah es so aus, als würde Kai Havertz als Finalheld zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft reisen. Dass der FC Arsenal trotz eines weiteren Treffers des Nationalspielers in einem Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen (3:4) verlor, soll Havertz im Hinblick auf die Fußball-WM aber nicht umwerfen.

Trotz der Niederlage wolle er am Sonntag bei einer Parade in London „eine überragende Saison“ feiern. Zum Nationalteam gehe es danach mit einer „Riesenvorfreude“, wie Havertz im Sky-Interview zugab: „Ich habe mir schon ein paar Videos auf YouTube angeguckt von den Jungs. Ich kann es kaum erwarten, zu den Jungs zu stoßen. Jetzt ein, zwei Tage nochmal Pause und dann geht es am Dienstag los.“

Topspieler könnten „auch Negativerlebnisse schnell verarbeiten. Das müssen sie, weil sie es gewohnt sind und es Teil des Jobs ist“, sagte der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack bei DAZN: „Das wird kurz wehtun, aber ich bin sicher, dass die Jungs in der Nationalmannschaft ihn herzlichst in Empfang nehmen und ihm Mut zusprechen werden.“

Havertz hatte die erste Chance des Spiels genutzt (6.) und damit als erster Deutscher in zwei Champions-League-Endspielen getroffen. 2021 hatte er den FC Chelsea zum Finalsieg über Manchester City (1:0) geschossen.

Auch Per Mertesacker, Weltmeister von 2014, ist sich sicher, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann einen „fitten und motivierten“ Havertz begrüßen darf. Nach der Parade am Sonntag, bei der die Gunners auch den Titelgewinn in der Premier League feiern werden, werde sich Havertz „fokussieren auf eine WM, bei der er gebraucht wird“, sagte Mertesacker als Experte im ZDF.

Havertz fehlt Nagelsmann im vorletzten WM-Test des DFB-Teams am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland. Nach dem Finale ist der 26-Jährige aber fest für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. Aus der Ferne drückten die deutschen WM-Fahrer ihrem Mitspieler Havertz die Daumen. Die DFB-Auswahl verfolgte das Spiel gemeinsam im Frankfurter Teamhotel.